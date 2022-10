As 10 principais maneiras de corrigir o Hulu que não funciona no Chromecast (2022)

O Hulu é compatível com várias plataformas, incluindo Chromecast. Você pode transmita o Hulu na sua TV usando o Chromecast. Na maioria das vezes, o Hulu funciona bem e você pode transmitir seu conteúdo sem problemas no Chromecast. No entanto, às vezes você pode esperar problemas com o Hulu que podem ocorrer aleatoriamente. Fica frustrante quando você está com vontade de transmitir seu programa favorito, mas o Hulu não está funcionando no Chromecast. Então o que pode ser feito nesse caso? Encontramos várias maneiras de corrigir quando o Hulu não está funcionando no Chromecast.

Corrigir o Hulu não funcionando no Chromecast 2022

Este artigo irá guiá-lo com vários métodos de solução de problemas para ajudar a corrigir o Hulu que não funciona no Chromecast.

Verifique o servidor do Hulu

A primeira coisa que você deve tentar fazer é verificar o servidor do Hulu. Ao tentar transmitir o Hulu, seus servidores podem estar inativos, o que pode ser o motivo por trás desse problema. Você pode verificar o status do servidor do Hulu usando DownDetector.

Se houver algo de errado com o servidor, espere que ele volte a funcionar. Se for um problema importante, o Hulu continuará atualizando o status em seus canais de mídia social. No entanto, se o problema não for causado devido a problemas com o servidor, você poderá passar para a próxima etapa de solução de problemas deste artigo.

Verifique problemas com a Internet

Uma conexão ruim com a Internet também pode ser o motivo pelo qual o Hulu não está funcionando no Chromecast. Você provavelmente enfrentará esse problema quando sua Internet estiver lenta ou instável. Você pode verificar a velocidade da sua conexão com a Internet com Fast.com. Se for esse o caso, você deve tentar solucionar o problema de sua conexão com a Internet.

Tente aproximar o roteador da TV. Você pode conectar o roteador à TV por meio de um cabo em vez de uma conexão sem fio. Se isso não resolver o problema, tente reiniciar o roteador e reconectar à rede.

Isso provavelmente deve resolver o problema. No entanto, se o problema não for causado devido à instabilidade da Internet, você deverá passar para a próxima etapa de solução de problemas deste artigo.

Limpe o cache do Chromecast

Se você estiver enfrentando um problema com o Hulu e ele não estiver funcionando no Chromecast, tente limpar o cache do Chromecast. Para isso, siga os passos abaixo-

Acesse o menu do seu telefone Android pressionando o botão Cardápio botão.

Dirija-se ao Aplicativos e depois selecione Mostrar aplicativos do sistema.

Aqui, procure Chromecast integrado.

Agora, toque em Limpar cache e confirme a limpeza do cache do Chromecast.

Isso deve corrigir o problema que você está enfrentando.

Um aplicativo Hulu desatualizado também pode causar esse problema. Se você não conseguir reproduzir o Hulu no Chromecast, tente atualizar o aplicativo Hulu. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Loja de jogos (no Android) ou App Store (no iOS).

Aqui, procure Hulu e toque na primeira opção que aparece.

Agora, toque no Atualizar botão para atualizar o aplicativo Hulu.

Uma vez feito isso, tente usar o Hulu no Chromecast e você poderá fazê-lo sem nenhum problema.

Faça login novamente em sua conta

Se o Hulu não estiver funcionando no Chromecast, você pode tentar fazer login novamente em sua conta. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Hulu aplicativo em seu telefone.

Aqui, toque no Perfil opção na barra inferior.

Agora, toque no Sair botão para sair da sua conta.

Uma vez feito, faça login na sua conta novamente, o que deve corrigir o problema.

Desligue a VPN

Se você estiver usando VPN, isso também pode estar causando o problema. Se você estiver conectado a uma rede VPN enquanto tenta usar o Hulu no Chromecast, provavelmente enfrentará esse problema. Você pode tentar desligar a VPN, o que provavelmente deve ajudar a corrigir o problema.

Se a versão do Chromecast estiver desatualizada, você também poderá enfrentar esse problema. Quando o Chromecast está desatualizado, ele pode não ser compatível com a versão mais recente do Hulu e causar problemas de conectividade. Você pode tentar atualizar o Chromecast para corrigir o problema. Para atualizar o Chromecast, siga as etapas abaixo-

Conecte o Chromecast e conecte-o à sua TV.

Agora, abra o Página inicial do Google aplicativo e toque no Mais opção.

Agora, toque em Definições e depois toque em Reinício.

Uma vez feito, o Chromecast será atualizado automaticamente.

Reinstale o aplicativo Hulu

A reinstalação do aplicativo Hulu também pode ajudar a corrigir o problema. Muitos usuários relataram que a reinstalação do aplicativo Hulu funcionou para eles. Para reinstalar o aplicativo Hulu no seu dispositivo Android, siga as etapas abaixo-

Pressione e segure o aplicativo Hulu na sua App Drawer.

Agora, toque no Desinstalar botão para excluir o aplicativo Hulu.

Abra o Loja de jogos no seu telefone Android.

Aqui, procure Hulu e toque na primeira opção que aparece.

Agora, toque no botão de instalação e isso fará o download e instalará o aplicativo Hulu.

Faça login na sua conta Hulu e verifique se você ainda enfrenta o problema ou não.

Para reinstalar o aplicativo Hulu no seu dispositivo iOS, siga as etapas abaixo-

Pressione e segure o ícone do aplicativo Hulu.

Toque no Remover ícone para desinstalar o aplicativo Hulu.

Feito isso, abra o Loja de aplicativos no seu dispositivo.

A partir daqui, reinstale o aplicativo Hulu.

Abra o aplicativo Hulu e faça login na sua conta após a instalação.

Se nada disso ajudar, recomendamos que você entre em contato Suporte Hulu. Você pode se conectar com o suporte do Hulu e eles provavelmente ajudarão você a resolver o problema. Você também pode dirigir-se ao comunidade Hulu e procure as correções lá. Se outras pessoas também estiverem enfrentando esse problema, isso será listado aqui, juntamente com suas correções.

Conclusão

É isso com o correções para solucionar problemas do Hulu não funcionar no Chromecast. É uma merda não poder assistir Hulu no Chromecast quando você deseja transmitir algum conteúdo. Se você estiver enfrentando esse problema, siga as etapas acima e poderá corrigi-lo.

