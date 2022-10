A ASF foi criada para contribuir na qualidade de vida da população vulnerável. Através das atividades de saúde, desenvolvimento comunitário e meio ambiente, os colaboradores conseguem melhorar o mundo. Recentemente a marca abriu novas vagas. Confira.

ASF abre vagas de emprego em São Paulo

A ASF foi criada com o seguinte objetivo: melhorar a qualidade de vida da população vulnerável. Para alcançar esse objetivo, a empresa criou atividades que envolvem saúde, desenvolvimento comunitário e meio ambiente.

Entretanto, com a missão de se transformar em uma entidade ágil, os colaboradores e líderes são parte fundamental do processo. Hoje a companhia abriu novas oportunidades de empregos para moradores de São Paulo. Confira:

Auxiliar Técnico em Administração – São Paulo: O responsável desenvolve ações e atividades que melhoram o cuidado da população. O processo seletivo desta vaga é externo;

Terapeuta Ocupacional – São Paulo: O profissional ficará responsável por compor uma rede de cuidados e inclusão social. O processo seletivo desta vaga será misto;

Médico de Trabalho – São Paulo: O candidato selecionado será responsável por coordenar uma unidade específica da empresa. Com vaga efetiva, o processo seletivo será misto.

Veja também: Banco Inter abre vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

Como se candidatar

A ASF está com 3 vagas de empregos abertas, com cargos para auxiliar, terapeuta e médico do trabalho.

Está interessado em um dos cargos? Acesse o site 123empregos e encontre a vaga desejada. Na sequência, envie seu currículo.

Caso seja selecionado, um responsável entrará em contato para dar continuidade ao processo seletivo, com etapas variáveis.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.