Asics abre vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

A ASICS é uma empresa presente no segmento esportivo. Fundada em 1949, o objetivo de sua criação é fortalecer o bem-estar e saúde das pessoas, contribuindo com o desenvolvimento da sociedade. Para vivermos em um mundo mais saudável, essa marca é fundamental. Novas oportunidades foram divulgadas recentemente. Confira, a seguir.

ASICS abre oportunidades de empregos no país

Fundada em 1949, a ASICS é uma empresa especializada na área esportiva. Entre os objetivos de sua criação, destaca-se o fortalecimento da saúde e bem-estar das pessoas através da prática de exercícios físicos.

A missão da empresa, tanto no passado quanto no futuro, é contribuir com uma sociedade sustentável e saudável. O grupo acredita que isso só é possível através do esporte. Hoje a companhia está com 4 vagas de empregos abertas, confira:

Vendedor (a) (Auxiliar / Operacional) – São Paulo;

Caixa (Auxiliar / Operacional) – Alexânia / GO;

Programa Jovem Aprendiz (Auxiliar / Operacional) – Alexânia / GO;

Vendedor Responsável (Técnico) – Guarulhos / SP.

Veja também: Oi abre vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

Como se candidatar

A ASICS é uma empresa especializada no varejo de esportes. Fundada em 1949, a companhia tem o objetivo de fortalecer a saúde e o bem-estar das pessoas através da prática de exercícios físicos.

Todos os produtos e serviços da marca são criados com a máxima qualidade. Com uma equipe preparada para enfrentar novos desafios, os colaboradores são selecionados pela capacidade, respeito e inovação.

Ficou interessado em um dos cargos citados e quer participar do processo seletivo? Acesse o site 123empregos e envie seus dados para avaliação. Se selecionado, o recrutador entrará em contato.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.