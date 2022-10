Assaí Atacadista abre NOVAS vagas de emprego pelo país

O Assaí Atacadista está no segmento de varejo há 47 anos. Com uma equipe focada em entregar resultados de qualidade, a marca se tornou uma das mais valiosas do Brasil. Hoje a companhia está com oportunidades de empregos. Confira, a seguir.

O Assaí Atacadista é um grande sucesso no segmento de varejo. Uma marca tradicional e de muita paixão, ela tem a missão de abastecer os lares de diversos brasileiros, graças à qualidade dos alimentos e itens básicos.

A companhia cuida das pessoas, zelando pela simplicidade e acreditando no poder da inclusão. Para expandir em ritmo acelerado, novas oportunidades de emprego foram divulgadas. Confira, a seguir, os cargos e regiões:

Açougue – Londrina / PR;

Açougue – Campo Grande / MS;

Analista de Compras Técnico – São Paulo;

Analista de Marketing – SP;

Analista de Recursos Humanos – SP;

Programa Jovem Aprendiz / Operador de Caixa – Maceió / AL;

Assistente de Comércio – Londrina / PR;

Chefe de Administração – Goiânia / GO;

Chefe de Seção – Rio de Janeiro / RJ;

Comprador – Maringá / PR.

Como se candidatar

Hoje a empresa possui mais de 200 unidades, com mais de 60 mil colaboradores atuando arduamente para entregar os melhores resultados.

A equipe atua com muita paixão para atender os clientes, levando produtos e itens básicos de qualidade. Quer fazer parte do grupo? Acesse o site 123empregos e envie seu currículo para análise. Se o candidato for selecionado, um responsável entrará em contato.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.