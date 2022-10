Assaí Atacadista abre NOVOS empregos em São Paulo

O Assaí Atacadista é uma empresa de atacado e autosserviço que atua há 47 anos no mercado brasileiro. Hoje ela possui mais de 200 unidades dentro do Brasil. Recentemente ela abriu novas oportunidades de emprego. Confira, a seguir.

Assaí Atacadista abre vagas de emprego em São Paulo

O Assaí Atacadista, como o próprio nome sugere, é uma empresa de atacado e autosserviço. Há 47 anos no mercado, ela possui mais de 200 unidades distribuídas no Brasil, considerada uma das marcas mais valiosas do país.

Com mais de 60 mil colaboradores atuando diariamente em suas unidades, ela abriu novas vagas de emprego em São Paulo. Se acredita que a diversidade e a inclusão são importantes, essa é sua oportunidade. Confira:

Açougueiro (Efetivo) – Campinas / SP;

Assistente de TI (Efetivo) – Campinas / SP;

Aux. de Açougue (Efetivo) – Campinas / SP;

Aux. de Controle de Qualidade (Efetivo) – Campinas / SP;

Aux. de Depósito (Efetivo) – Campinas / SP;

Chefe de Depósito (Efetivo) – Campinas / SP;

Fiscal de Prevenção (Efetivo) – Campinas / SP;

Operador de Caixa (Efetivo) – Campinas / SP;

Repositor (a) (Efetivo) – Campinas / SP.

Como se candidatar

O Assaí Atacadista está com oportunidades de emprego na região de São Paulo. As vagas divulgadas pela empresa são específicas para a unidade que será inaugurada em Campinas, Abolição.

O processo seletivo é detalhado para encontrar os melhores candidatos para atuar na empresa. Quer enviar seu currículo para análise? Acesse a página oficial do Assaí Atacadista e encontre todas as informações sobre as vagas.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos e fique por dentro de todas as novidades sobre processos seletivos de recrutamento profissional.