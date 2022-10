Assaí Atacadista abre vagas de emprego pelo Brasil

O Assaí Atacadista atua no segmento de atacado do país. Há mais de 40 anos fazendo história, hoje a marca é considerada uma das mais valiosas do Brasil. Recentemente, novos processos seletivos foram disponibilizados ao redor do Brasil, e podem ser preenchidos na internet. Confira, a seguir.

Assaí Atacadista abre vagas de emprego no Brasil

O Assaí Atacadista, há mais de 40 anos no mercado, entrega o melhor serviço de atendimento para os consumidores. Por toda a sua tradição, a marca é considerada uma das mais valiosas do Brasil.

Atualmente, a companhia possui mais de 200 unidades distribuídas pelo país, e está recrutando novos profissionais. Para fazer parte da equipe, é necessário apresentar inovação e força de vontade.

Açougue – Rio de Janeiro;

Açougue – São Paulo;

Ana. de Compras – São Paulo;

Ana. de Infraestrutura – São Paulo;

Atendimento de Caixa – Rio de Janeiro;

Aux. de Controle de Qualidade – São Paulo;

Chefe de Seção – São Paulo;

Comprador – Pará;

Empacotador (a) – São Paulo;

Especialista de Infraestrutura – São Paulo;

Op. de Caixa – Rio de Janeiro.

Como se candidatar

O Assaí Atacadista segue crescendo em ritmo acelerado no mercado. Há mais de 40 anos no segmento, essa marca entrega as melhores soluções de atacado para os consumidores de plantão.

Essa companhia preza pela simplicidade, diversidade e inclusão. Se você acredita que esses valores fazem a diferença no ambiente de trabalho, essa é sua chance.

Para fazer parte dessa rede de atendimento, basta acessar o site 123empregos e encaminhar os dados necessários.

