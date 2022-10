Assessoria nega morte de Erasmo Carlos e atualiza estado de saúde do músico

Foto: Divulgação

A assessoria de Erasmo Carlos negou os boatos que circulara no domingo (30) a respeito da morte do cantor e afirmou que segue internado no hospital Barra D’or, no Rio de Janeiro.

Segundo informações do Gshow, a assessoria revelou em contato que o quadro de Erasmo é estável e ele “continua se recuperando conforme o esperado”.

Erasmo Carlos está internado desde o dia 17 de outubro, quando deu entrada na unidade hospitalar para fazer uma “bateria de exames”, conforme comunicado oficial divulgado na data.

O cantor foi diagnosticado com síndrome edemigênica, um termo proveniente de edema, popularmente conhecido como inchaço. A equipe do cantor não informou qual a causa da síndrome.

Por meio do perfil no Instagram, a assessoria de Erasmo adiou shows que ele faria em Orlando e em Miami, nos Estados Unidos, nos dias 4 e 10 de novembro, ainda sem novas datas confirmadas.

