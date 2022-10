Assinatura mais barata da Netflix chega ao Brasil em novembro

Foto: Divulgação

A Netflix anunciou que no dia 3 de novembro uma nova modalidade de assinatura, mais barata, estará disponível no Brasil. Além dos brasileiros, o público de outros 11 países – Austrália, França, Alemanha, Itália, Japão, Coreia, Reino Unido e Estados Unidos – terá acesso à novidade.

A modalidade de assinatura será mais barata porque incluirá a entrega de publicidade dentro dos produtos do streaming. De acordo com a empresa, vão aparecer, em média, 4 a 5 minutos de anúncios por hora e que eles vão durar 15 ou 30 segundos, inicialmente.

Além disso, “uma quantidade limitada de filmes e séries não será disponibilizada por conta de restrições de licença”. A Netflix, no entanto, não informou quais são esses títulos. Também não será possível fazer download dos conteúdos.

O novo plano com essas restrições custará R$ 18,90 no Brasil. Atualmente, a mensalidade mais barata, sem exibição de anúncios no meio dos filmes e séries, custa R$ 25,90.

Compartilhamento de senha

A Netflix também anunciou que a “farra” de compartilhamento de senha já tem data para acabar: 2023. Em março deste ano, a plataforma já começou a testar uma medidda chamada Membro Extra, para cobrar a mais daqueles assinantes que dividem a conta com pessoas que não residem juntas.

O teste começou no Peru, Chile e Costa Rica, mas deve chegar ao Brasil nos próximos meses. A Netflix, no entanto, não informou o quano isso afetará o bolso do consumidor brasileiro. O adicional, dependendo do país, pode ficar entre US$ 2,12 (cerca de R$ 11) e US$ 3 (R$ 15) extras.

