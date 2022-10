Até R$ 3 mil no Caixa Tem; veja como receber

O aplicativo Caixa Tem, que gerencia a poupança digital da Caixa Econômica Federal, está oferecendo um empréstimo de até R$ 3.000,00, com condições especiais para Empreendedores Pessoa Física e Microempreendedores Individuais (MEI).

A contratação do serviço deve ser feita diretamente pelo aplicativo. Quem ainda não possui conta na poupança social digital deve baixar o aplicativo, disponível Android e IOS, e realizar o cadastro informando os dados solicitados.

Caso a pessoa já recebeu ou ainda recebe algum benefício do Governo Federal deve acessar a aba “atualize seu cadastro” no aplicativo e seguir as instruções indicadas. Veja mais detalhes sobre o crédito do Caixa Tem a seguir!

Quem pode receber R$ 1 mil no Caixa Tem

O empréstimo oferecido pela plataforma digital pode ser contratado pelos grupos que correspondem aos seguintes critérios:

Empreendedor pessoa física

Pessoas físicas que desejam iniciar ou melhorar seu negócio, inclusive beneficiários do Auxílio Brasil;

Ter menos de 3 mil reais em dívidas bancárias em 31/01/2022, excluindo financiamentos habitacionais e limites não utilizados;

Ter o cadastro atualizado no Caixa Tem;

Possuir uma Poupança Caixa Tem;

Ser aprovado na análise de crédito;

Estar enquadrado nas regras do empréstimo.

Para este grupo, a contratação é totalmente digital, realizada no próprio aplicativo.

Microempreendedor Individual – MEI

Microempreendedor Individual com 12 meses ou mais de atividades como MEI;

Ter menos de 3 mil reais em débitos bancários em 31/01/2022, excluindo financiamentos habitacionais e limites não utilizados;

Ter faturamento anual de até R$ 81 mil;

Possuir uma Conta Pessoa Jurídica Caixa;

Ser aprovado na análise de crédito;

Estar enquadrado nas regras do Empréstimo.

Os microempreendedores devem solicitar o serviço nas agências da Caixa.

SIM Digital

A oportunidade está disponível desde o mês de março deste ano, e como mencionado, é destinada a pessoas físicas que têm o interesse de empreender e a microempreendedores individuais (MEI). No entanto, para este último, o limite de crédito é de até R$ 3 mil.

Para cada grupo há condições específicas. No caso das pessoas físicas, por exemplo, o limite ofertado é de R$ 1 mil, com taxa de juros a partir de 1,95% ao mês e prazo de pagamento em até 24 meses. Além disso, a contratação é através do aplicativo.

Já no caso do MEI, o empreendedor pode contratar até R$ 3 mil de empréstimo, com taxa de juros a partir de 1,99% ao mês e os mesmos 24 meses para quitar a dívida. No mais, para eles, a contratação só está disponível nas agências da Caixa.

Quem está com o nome sujo pode solicitar o empréstimo?

Sim. O cidadão está negativado pode solicitar o crédito do SIM Digital. A única exigência é não dever mais de R$ 3 mil.

Vale ressaltar que para o MEI, além de ter menos de R$ 3 mil em dívidas, é necessário ter ao menos 12 meses de atividade com o CNPJ antes de fazer a solicitação do empréstimo.