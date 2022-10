Ative PeacockTV.com/TV no Roku, Fire TV, Xbox, Apple TV (2022)

O uso da versão móvel do Peacock requer a instalação do aplicativo Peacock em seu smartphone. Para que o aplicativo seja baixado, você deve ter uma conexão com a internet. O aplicativo Peacocktv pode ser baixado na App Store ou na Google Play Store.

Para todos os outros dispositivos, abra as lojas de aplicativos apropriadas. Use a barra de pesquisa para encontrar o aplicativo Peacock ou o aplicativo Peacock TV. Tudo o que você precisa fazer é instalá-lo no seu dispositivo e seguir as instruções acima para ativá-lo.