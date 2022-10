Atlas Schindler recruta estudantes e recém-formados

A Atlas Schindler, empresa multinacional suíça que fabrica escadas rolantes, esteiras rolantes e elevadores em todo o mundo, está recrutando estudantes e recém-formados para os seus novos Programas de Estágio e de Trainee 2023. As chances são para atuação em Belo Horizonte (MG), Londrina (PR), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Para participar do Programa de Trainee é importante ter concluído a formação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2021 nos cursos de Engenharia Mecânica, Elétrica, Produção ou correlatos e ter inglês avançado. Já os candidatos interessados nas vagas de estágio deverão ter concluído a formação até dezembro de 2024 nos cursos de Administração, Economia e Engenharias.

Os contratados contarão com uma trilha de desenvolvimento e contará com job rotation para potencializar seu aprendizado no ambiente de trabalho. Assim, a empresa busca jovens que queiram se desenvolver por meio da vivência em diferentes áreas de negócio.

Durante o programa, os profissionais participarão de treinamentos mensais e encontros com a área de gestão de pessoas. Os trainees, especificamente, passarão, ainda, por trilhas de aprendizagem com foco em liderança, recebendo mentorias de executivos.

Os contratados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como participação nos lucros e resultados, descontos em instituições de ensino, convênios médico e odontológico e assistência farmácia. A empresa disponibiliza, ainda, o acesso a uma plataforma de aprendizagem on-line de idiomas gratuita.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer às vagas do Programa de Estágio Atlas 2023 devem se candidatar clicando aqui. Já os interessados no Programa de Trainee Atlas poderão efetivar a inscrição aqui.

É possível se inscrever até o dia 10 de novembro. Os processos seletivos para os dois programas serão realizados de forma 100% on-line.