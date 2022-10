Ator morre afogado durante gravações de filme com a Maria Joaquina de Carrossel

Foto: Reprodução/ Instagram

Uma tragédia paralisou as gravações do filme ‘Noches de Boda’, longa mexicano protagonizado por Ludwika Paleta, a eterna Maria Joaquina de Carrossel, e dirigido por Osvaldo Benavides, ator que vive o Dr. Mateo na série The Good Doctor

De acordo com o site Mexico Daily Post, dois atores morreram afogados durante as gravações de uma cena na praia de San Miguel del Puerto, no sudoeste do país. O acidente aconteceu no dia 12 de outubro.

Segundo informações da publicação, um grupo de 10 figurantes foram para a área da praia após as filmagens e três decidiram entrar no mar, sem perceber a força da correnteza e a maré alta.

Apenas uma das vítimas foi resgatada com vida, Marco Antonio “N”, de 46 anos foi encontrado sem vida em uma região rochosa, enquanto Luis Manuel “N”, de 47 anos, segue desaparecido.

“Devido às fortes ondas na região, ficou impossível que eles saíssem do mar através de seus próprios meios, desencadeando o terrível evento em que um deles perdeu a vida; enquanto o outro, até o momento, encontra-se desaparecido”, informou a empresa Traziende Films, responsável pelo longa.

As buscas pelo ator seguem em andamento com a Estação Naval de Busca e Salvamento da Secretaria da Marinha e a direção municipal de Proteção Civil de Huatulco.

Por meio de nota a produtora lamentou a perda da equipe. “Nessas horas tristes para todos da família Trziende Films, reiteramos nossa solideriedade com os familiares de nossos queridos amigos. Temos sido e continuaremos a lhes dar apoio moral, bem como facilitar os procedimentos que esta situação pede”.

