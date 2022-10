Atriz de ‘Chocolate Com Pimenta’ deixou novelas e assumiu namoro com mulher

Foto: Divulgação/TV Globo

Longe das novelas há quase dez anos, Maria Maya pode ser vista pelos fãs em “Chocolate Com Pimenta” como a personagem Lili, secretária do médico Paulo (Guilherme Piva).

Filha do diretor Wolf Maya, ela deixou as novelas em 2013, quando interpretou Alejandra em “Amor à Vida”, mas voltou aos holofotes em 2019 após assumir romance com Larysa Ayres no Carnaval.

A também atriz, que esteve no elenco de “Gênesis”, da RecordTV, em 2021 terminou o relacionamento com a artista no ano passado. Três meses após o fim do namoro, Maria Maya assumiu um romance com a gerente comercial Amanda Labrego.

“Intimidade não é tempo, e sim, conexão”, escreveu a atriz na legenda de uma das primeiras publicações com a amada.

Foto: Reprodução/Instagram

Antes do trabalho em “Chocolate Com Pimenta”, Maria Mayra havia feito outros trabalhos na TV Globo. Ela participou de “Hilda Furacão”, “A Muralha” e “O Quinto dos Infernos”.

A atriz também colecionou sucesso após a trama de Walcyr Carrasco e integrou o time de atores em novelas como “Senhora do Destino”, “Cobras e Lagartos”, “Caminho das Índias” e “Aquele Beijo”.

Recentemente, Maria Maya revelou estar se preparando para estrear como diretora de teatro musical e falou em entrevista ao F5, da Folha de S. Paulo, sobre o período em que esteve nas novelas.

“Eu atravessei inúmeras gerações, tive o privilégio de ter feito novelas de muito sucesso numa época em que a internet não tinha esse poder, as pessoas valorizavam muito a TV. Então acabou, de certa forma, ficando na memória das pessoas”, disse.

