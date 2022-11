Atualização de dados no MEU INSS: Quando devo fazer?

Segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que deseja se manter informado sobre o seu benefício pelos canais da autarquia “Meu INSS”, devem atualizar suas informações caso necessário.

O segurado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que se informa do seu benefício pelos canais Meu INSS, deve manter seus dados sempre atualizados. A própria autarquia orienta que caso ocorra alguma mudança ou correção, é preciso solicitar a atualização.

Todavia, não há motivos para preocupação, uma vez que a atualização dos dados é bem simples e fácil. Isso porque, o INSS disponibiliza um serviço online e gratuito para que isso seja feito da melhor forma possível. Caso você precisa realizar o procedimento, continue nos acompanhando.

Quando devo atualizar meus dados?

Algumas situações específicas exigem que o segurado atualize seus dados nos canais do INSS, tais como:

Correção de informações (caso tenha algum dado errado);

Mudança de endereço;

Alteração de nome (caso tenha se separado ou casado);

Alteração de e-mail ou telefone para contato;

Atualização da atividade (no caso de empregado doméstico, contribuinte individual, facultativo ou segurado especial).

Como posso atualizar meus dados?

É possível fazer a atualização e acompanhar a solicitação através do próprio Meu INSS. Veja o passo a passo:

Acesse o site ou app “Meu INSS”; Faça login usando senha e usuário do Gov.br; Clique em “Agendamentos/ Solicitações“; Na sequência, toque em “Novo requerimento”; Digite “dados” no buscador; Escolha a primeira opção em que aparece “Atualização de Dados Cadastrais”; Confira se os seus dados pessoais, como CPF, nome e data de nascimento, estão corretos; Em seguida, informe o seu atual e-mail e telefone para contato; Feito isto, role para cima da tela e clique em “Dados Adicionais” (essa opção possibilita incluir ou atualizar um dado novo); Em ”novo”, envie os documentos que comprovam as informações que você deseja atualizar (é recomendado que esses arquivos estejam no formato PDF ou JPGE), para encerrar esta etapa toque em “avançar”; Após este procedimento, escolha uma agência do INSS mais perto de você (é indicado que você escolha a melhor para você ir presencialmente em atendimentos futuros, caso for necessário); Pronto! Finalizada a solicitação de atualização, aguarde a alteração dos dados.

Documentação utilizada na atualização

Veja a lista do INSS:

Documento oficial de identificação com foto;

Documentos cujas informações o cidadão pretenda atualizar no INSS, como título de eleitor, certidões de nascimento ou casamento, comprovante de residência, etc;

Extrato previdenciário (Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS);

Extrato de pagamento de benefícios;

Extrato de empréstimo consignado;

Extrato para imposto de renda;

Procuração ou termo de representação legal.

Como acompanhar a solicitação?

Para acompanhar e receber a resposta do seu processo, siga os passos abaixo:

Entre no Meu INSS; Clique no botão “Consultar pedidos”; Encontre seu processo na lista; Se quiser ver mais detalhes, clique em “detalhar”.

Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com a central de atendimento do INSS, através do número 135.