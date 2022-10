Aurora Coop abre vagas de EMPREGOS pelo Brasil

A companhia Aurora Coop está com novas oportunidades de trabalho abertas em várias regiões do país. Há vagas em Santo Antônio de Pádua, Itajaí, Londrina, Guarulhos, São José dos Pinhais, Abelardo Luz, Feira de Santana, Tapejara, Betim, São Gabriel do Oeste, Sarandi, entre outras.

A maior parte das vagas são o cargo de vendedor, os requisitos são os seguintes: ter carro próprio, Seguro SUSEP e CNH ativos, Ensino Médio Completo, será um diferencial ter experiência na área e conhecimento do Pacote Office.

A empresa ainda oferta os seguintes benefícios: seguro de vida, Prêmio Assiduidade (R$ 200,00), plano de saúde, vale refeição, plano odontológico, auxílio escola, convênios, previdência privada, ajuda de custo para utilização de veículo, entre outros. Conheça todos os cargos divulgados a seguir:

Vendedor;

Ana. Controle de Qualidade;

Tec. de Manutenção Industrial;

Ana. de Marketing;

Programador Sistemas

Ana. de Planej. Comercial;

Tec. de Laboratório de Alimentos;

Ana. Gestão de Pessoas (Admin. de Pessoas);

Conferente (Afirmativa para Pessoas com Deficiência)

Monitor de Produção;

Ana. Inteligência de Negócios;

Encarregado Merchandising;

Ana. Logística;

Méd. do Trabalho;

Ana. Mercado Externo (Mkt Internacional);

ASS. TÉCNICO;

Aux. Vendas.

Como se candidatar

Se torne um membro da companhia Aurora Coop, que é uma referência no mundo de processamento de carnes e na tecnologia, estando atuando no Brasil há mais de cinquenta anos.

Para isso, acesse o site de inscrição e faça o seu login. Caso ainda não tenha, crie o seu cadastro na página.

Saiba mais sobre os empregos divulgados todos os dias aqui, no Notícias Concursos, e tenha em primeira mão os principais processos seletivos do Brasil.