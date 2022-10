Austa Hospital abre empregos em São José do Rio Preto

O Austa Hospital, criado em 2017, preza pelos cuidados pessoais das pessoas. O grupo acredita que a união é a melhor forma de cuidar. Hoje novas oportunidades de empregos foram divulgadas em São José do Rio Preto. Confira, a seguir.

Austa Hospital abre vagas de emprego em São José do Rio Preto

Fundada em 2017, o Austa Hospital faz parte de um grupo que acredita que a união é a melhor forma de cuidar. O ambiente de trabalho é formado por profissionais de alta qualidade, levando cuidado para os pacientes.

Com um sistema de saúde de alta qualidade, respeito e paixão, o grupo está recrutando novos profissionais. Na empresa, o candidato encontrará situações desafiantes e aprendizado em várias áreas. Confira as vagas em São José do Rio Preto:

Analista de Contas Médicas – São José do Rio Preto;

Ana. de Marketing – São José do Rio Preto;

Aux. Administrativo – São José do Rio Preto;

Aux. de Enfermagem – São José do Rio Preto;

Enfermeiro (a) de UTI – São José do Rio Preto;

Programa Jovem Aprendiz – São José do Rio Preto;

Téc. de Enfermagem – São José do Rio Preto;

Téc. em Gesso – São José do Rio Preto.

Como se candidatar

Quer fazer parte desse time e enfrentar desafios diariamente? Acesse o site 123empregos e envie seu currículo.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.