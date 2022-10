Autores internacionais são confirmados na Flipelô

Foto: Divulgação

A Feira Literária do Pelourinho (Flipelô) de 2022 terá 150 escritores convidados, entre eles seis nomes já foram confirmados. Durante lançamento do evento nesta quarta-feira (19), os nomes do angolano Kalaf Epalanga e do português José Luís Peixoto foram divulgados.

Além de escritor, Kalaf Epalanga também é músico. Radicado em Berlim, ele é autor de “Também os brancos sabem dançar”, uma narrativa repleta de memórias pessoais, musicais e literárias.

José Luís Peixoto é um poeta português, vencedor do Prêmio Literário José Saramago. O livro de estreia do autor foi “Morreste-me”, em 2000. O escritor tem outras obras renomadas, como “Galveias” (2014), “Cemitério de Pianos” (2006) e “A criança em ruínas”.

Além de Epalanga e Peixoto, outros cinco nomes foram confirmados: Maria Fernanda Elias Maglio, Raquel Naveira, Sony Ferseck, Ricardo Vieira Lima e Luci Collin.

A Flipelô terá 300 participantes, 10 grupos culturais, 30 atrações musicais e 50 artesãos na Feira da Sé. O evento irá gerar 420 postos de trabalho diretos e 1.150 indiretos.

Exposições

Exposições fazem parte da programação da Flipelô, dentro da Rota dos Museus, que tem 10 espaços participantes. Confira algumas delas:

Fundação Jorge Amado

Andanças pelo Mundo – Zélia e Jorge em preto e branco;

Personagens de Jorge Amado

Galeria Pierre Verger

Vaqueiromma (Ricardo Prado)

Estação Metrô Campo da Pólvora

Amados Olhares – A Bola e o Goleiro

Galeria Solar Ferrão

Entre cores e amores (Eduardo Lima)

Exposição Salvador 2100

