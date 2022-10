AUXÍLIO BRASIL 600: CALENDÁRIO da ANTECIPAÇÃO de OUTUBRO começa nesta semana

Vai começar! De acordo com o Ministério da Cidadania, o calendário do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás referente ao mês de outubro vai começar nesta semana. Segundo informações do Governo Federal, o depósito da parcela de R$600 deste mês terá início nesta terça-feira, 11 de outubto.

A princípio, diferente dos demais meses, em que o valor é pago nos últimos dez dias úteis, em outubro o pagamento começará antes do previsto inicialmente.

“Originalmente, a data de início dos pagamentos seria no dia 18. De acordo com o novo calendário, os repasses do valor mínimo de R$ 600 por família vão começar na terça-feira, 11.10, para beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1. Os pagamentos seguirão de forma escalonada, como ocorre normalmente, até o dia 25 de outubro. Nesta data receberão os contemplados pelo programa com final do NIS 0”, explicou o Ministério da Cidadania.

É importante destacar que no mês de outubro, além do Auxílio Brasil, algumas famílias que recebem o benefício também serão contempladas com o Vale-Gás.

“No mês de outubro, além do Auxílio Brasil, será pago também mais uma parcela do Auxílio Gás. O benefício bimestral equivale ao valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Em agosto, 5,6 milhões de famílias foram contempladas.”, disse o Ministério.

Calendário de pagamentos de OUTUBRO

Conforme informado anteriormente, no mês de outubro, além do Auxílio Brasil de R$ 600, os beneficiários também receberão o Vale-Gás no valor integral do botijão de gás de cozinha de 13kg.

Confira as datas de pagamento de outubro de acordo com o final do número NIS dos cidadãos:

NIS final: Data de pagamento: 1 11/10 2 13/10 3 14/10 4 17/10 5 18/10 6 19/10 7 20/10 8 21/10 9 24/10 0 25/10

Desde setembro, o Ministério da Cidadania liberou o cartão de débito virtual para os beneficiários do Auxílio Brasil realizarem compras. Além disso, também é possível pagar contas no aplicativo Caixa TEM ou sacar os recursos diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas ou nos correspondentes bancários Caixa Aqui.

Quem pode receber a parcela de R$600 do Auxílio Brasil?

Em primeiro lugar, o Auxílio Brasil é uma reformulação do extinto Bolsa Família, ou seja, trata-se de um programa social destinado a famílias em situação de extrema pobreza e pobreza. Atualmente, são consideradas famílias em situação de extrema pobreza aquelas que possuem renda mensal de até R$ 105 por pessoa.

Por outro lado, as famílias em situação de pobreza são aquelas que possuem renda mensal per capita de até R$ 250.

Apesar das famílias em situação de pobreza terem direito ao benefício social, elas só podem receber o Auxílio Brasil se entre seus integrantes houver gestantes, mulheres amamentando ou cidadãos com até 21 anos incompletos matriculados na educação básica de ensino.

O que muitas pessoas não sabem sobre o Auxílio Brasil é que ele não possui um valor fixo para todas as famílias, ou seja, o benefício pode mudar de acordo com o núcleo familiar beneficiado. De acordo com o Ministério da Cidadania, o programa é constituído por três benefícios básicos, sendo eles: Benefício Primeira Infância, Benefício Composição Familiar e Benefício de Superação da Extrema Pobreza.

Atualmente o Auxílio Brasil atende aproximadamente 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Mais informações sobre o programa social podem ser obtidas nos canais oficiais do Ministério da Cidadania ou da Caixa Econômica Federal.