Auxílio Brasil: Beneficiários com NIS final 9 recebem segunda

Na próxima segunda-feira (24), os beneficiários do Auxílio Brasil com NIS final 9 devem receber o benefício social do governo. Neste mês, além do valor mínimo de R$ 600, parte das famílias também devem ser contempladas com o Vale-Gás no valor integral do botijão de 13 kg.

É importante lembrar que as famílias só devem receber o Auxílio Brasil de R$ 600 e o valor integral do Vale-Gás até dezembro de 2022. Isso significa que a partir de janeiro, o benefício deve voltar para o valor real de R$ 400.

Veja o calendário de outubro

Neste mês, o pagamento do Auxílio Brasil foi antecipado pelo Ministério da Cidadania, de forma que os beneficiários do programa começaram a receber os recursos no dia 11 de outubro.

“Originalmente, a data de início dos pagamentos seria no dia 18. De acordo com o novo calendário, os repasses do valor mínimo de R$ 600 por família vão começar na terça-feira, 11.10, para beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1. Os pagamentos seguirão de forma escalonada, como ocorre normalmente, até o dia 25 de outubro. Nesta data receberão os contemplados pelo programa com final do NIS 0”, explicou o Ministério da Cidadania.

NIS final: Data de pagamento: 1 11/10 2 13/10 3 14/10 4 17/10 5 18/10 6 19/10 7 20/10 8 21/10 9 24/10 0 25/10

O calendário do próximo mês também foi antecipado?

Apesar dos pagamentos de agosto e outubro terem sido antecipados pelo Ministério da Cidadania, até o momento as datas de pagamento de novembro devem seguir o calendário comum. Isso significa que os beneficiários devem receber nos últimos dez dias úteis do mês, de forma escalonada como é feito tradicionalmente.

No entanto, é importante estar atento a possíveis mudanças nas datas de pagamento. Quando o Ministério da Cidadania realiza alguma alteração no cronograma, ela é publicada imediatamente no Diário Oficial da União (DOU).

Saiba como sacar o Auxílio Brasil

Os beneficiários do Auxílio Brasil podem fazer saques em casas lotéricas ou em agências da Caixa Econômica Federal utilizando o cartão do programa social ou do extinto Bolsa Família. Nesses casos é preciso apresentar também um documento oficial de identificação.

Outra forma de realizar o saque é gerando um código no aplicativo Caixa TEM. Para isso, basta acessar o App, clicar na área “Saque” e informar o valor desejado. Desta forma, basta se dirigir até um dos correspondentes Caixa ou nos terminais 24 horas e inserir o código gerado.

Além da possibilidade de sacar os recursos para utilizar o dinheiro em espécie, os beneficiários do Auxílio Brasil também podem fazer movimentações pelo Caixa TEM. No App é possível pagar contas, boletos e fazer compras em diversas lojas utilizando o cartão de débito virtual da plataforma.

O Caixa TEM está disponível para aparelhos Android e iOS e por meio dele é possível movimentar diversos benefícios sociais. Mais informações sobre o Auxílio Brasil podem ser obtidas nos canais oficiais do Ministério da Cidadania.