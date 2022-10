AUXÍLIO BRASIL: CAIXA paga parcela de R$600 nesta sexta (21/10); saiba quem recebe

O Governo Federal realiza mais um pagamento antecipado do Auxílio Brasil de R$600 do mês de outubro nesta sexta-feira (21/10). De acordo com o cronograma de pagamentos, os depósitos seguirão até o dia 25 de outubro.

O Governo Bolsonaro optou pela antecipação do calendário de pagamentos dos valores do Auxílio Brasil desta vez. A saber, o repasse total para o mês é de R$ 12,8 bilhões, sendo que o valor médio do benefício é de R$ 609,65.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o programa de transferência de renda do Governo Federal deverá contemplar cerca de 21,1 milhões de famílias em outubro. Isto se dá logo após a inclusão de quase 500 mil famílias na folha de pagamento do benefício. O valor atual dos pagamentos é de R$600.

De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, os depósitos ocorrem conforme o final do NIS (Número de Identificação Social). Primeiramente, recebem os cidadãos com NIS final 1 e assim sucessivamente, até chegar em quem tem cartão com final zero.

Os beneficiários que entraram na folha de pagamento do Auxílio Brasil recentemente receberão um cartão em casa, por meio dos Correios. Assim, este servirá para o recebimento dos valores mensais do programa.

Calendário de pagamentos do Auxílio Brasil – outubro

Os pagamentos do mês de outubro do Auxílio Brasil seguem nesta sexta-feira, 21 de outubro. Hoje, recebem os beneficiários com o NIS final 8. Neste mês, o valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas o valor pode variar de acordo com o núcleo familiar dos beneficiários, conforme informação anterior.

Confira o calendário de pagamento do mês de outubro:

Final do NIS Data do Pagamento 1 11 de outubro 2 13 de outubro 3 14 de outubro 4 17 de outubro 5 18 de outubro 6 19 de outubro 7 20 de outubro 8 21 de outubro 9 24 de outubro 0 25 de outubro

Quem recebe os pagamentos do Auxílio Brasil?

Neste mês de outubro, na divisão por regiões, o Nordeste é a região que concentra o maior número de famílias atendidas no Auxílio Brasil, com 9,75 milhões com cadastro no benefício.

Ademais, logo na sequência, aparecem o Sudeste (6,28 milhões), o Norte (2,54 milhões), o Sul (1,42 milhão) e o Centro-Oeste (1,12 milhão).

Por outro lado, na segmentação por estados, a Bahia é a unidade federativa com maior abrangência de famílias que receberão o Auxílio Brasil, com 2,58 milhões de cidadãos no total.

Logo em seguida, São Paulo possui 2,56 milhões de famílias, seguido por Rio de Janeiro (1,78 milhão), Pernambuco (1,68 milhão), Minas Gerais (1,63 milhão), Ceará (1,48 milhão), Pará (1,34 milhão) e Maranhão (1,22 milhão).

Critérios

O Auxílio Brasil contempla o mesmo público anteriormente atendido pelo Bolsa Família, sendo:

Famílias em situação de extrema pobreza, com renda per capita mensal de R$ 105; e

Famílias em situação de pobreza, com renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 a R$ 210, porém, desde que tenha em sua composição gestante, nutriz ou pessoa de até 21 anos incompletos;

Lembrando que é necessário ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico).

Além desses critérios básicos, existem três possibilidades de entrar no Auxílio Brasil, segundo o Ministério da Cidadania. Confira:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Por fim, se não está no CadÚnico, é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.

Consulta ao benefício

Por telefone:

Na central de atendimento do Ministério da Cidadania, no número 121;

Na central de atendimento da Caixa, no número 111.

Por aplicativos:

No aplicativo Auxílio Brasil (disponível gratuitamente para Android e iOS);

No aplicativo Caixa Tem (disponível gratuitamente para Android e iOS).