Auxílio Brasil de R$ 240,00? Saiba quem receberá esse valor

Apesar dos comentários sobre a suspensão, a CEF (Caixa Econômica Federal) vem noticiando que o crédito consignado do Auxílio Brasil já foi liberado para aproximadamente 700 mil beneficiários. Portanto, essas famílias contrataram o valor limite que é de R$ 2.600,00. Então, quem são as pessoas que receberão agora o Auxílio Brasil de R$ 240,00?

Bom, não há nada de surpreendente nessa conta. O que acontecerá para que o cidadão receba o Auxílio Brasil de R$ 240,00 é a contratação do empréstimo consignado. Quer entender melhor a respeito? Continue com a leitura da matéria desta sexta-feira (21) que o Notícias Concursos preparou e saiba exatamente como é essa questão dos valores.

Quem receberá o Auxílio Brasil de R$ 240,00?

Para a contratação do empréstimo consignado, o beneficiário conseguirá comprometer apenas 40% do valor do benefício. Assim, como o valor pago atualmente pelo programa é de R$ 600,00, quem fizer a contratação receberá somente R$ 440,00 de Auxílio. Isso porque já foi tirada a porcentagem da parcela de R$ 160,00 que já é descontada.

No entanto, o valor de R$ 600,00 será pago somente até dezembro. Portanto, em janeiro, o Auxílio Brasil volta à sua faixa legal de pagamento de R$ 400,00 por mês. Dessa forma, descontando R$ 160,00, as famílias contratantes receberão apenas R$ 240,00 até a quitação do empréstimo.

Quem contratar o crédito no mês de outubro já começará a ter o desconto feito no depósito do mês de novembro. Nesse caso, se planejar financeiramente é essencial para que o benefício não seja comprometido ao ponto de se tornar passível de dívidas.

Qual é o percentual de juros do consignado?

A regulamentação do Ministério da Cidadania para a linha de crédito é de que as instituições não ultrapassem a cobrança de 3,5% mensais. Em se tratando da Caixa Econômica, o percentual que se cobra por mês é de 3,45%.

A quitação desse débito pode ser feita em até dois anos, ou seja, 24 meses. Ademais, a liberação do crédito é feita em, no máximo, dois dias após sua aprovação. É importante ressaltar que só pode solicitar quem está cadastrado no programa há, no mínimo, 90 dias.

Bancos que estão aptos a oferecer o serviço

De acordo com informações passadas pelo Ministério da Cidadania, cerca de 12 bancos estão elegíveis para ofertar esse tipo de crédito. São eles:

CEF (Caixa Econômica Federal);

Banco Crefisa;

Banco Agibank;

Banco Daycoval;

Banco Safra;

Banco Pan;

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto;

Pintos S/A Créditos;

Facta Financeira;

QI Sociedade de Crédito Direto;

Zema Financeira;

Valor Sociedade de Crédito Direto S/A.

Então, beneficiários, pensem bem antes de contratar o empréstimo. Sabendo que o Auxílio Brasil de R$ 240,00 será creditado para quem receber a parcela de R$ 400,00 em janeiro, analise bem o orçamento familiar antes de contrair essa dívida.