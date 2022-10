Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023; Saiba mais sobre o Projeto de Lei

De acordo com informações disponibilizadas pela Agência Câmara de Notícias, o Projeto de Lei que prevê o valor mínimo de R$ 600 para o Auxílio Brasil em 2023 está em análise na Câmara dos Deputados. Além disso, o texto também sugere a alteração do nome do benefício para Mais Bolsa Família.

Vale lembrar que uma Emenda Constitucional promulgada pelo Congresso Nacional em julho de 2022, autorizou o governo federal a ampliar o valor do Auxílio Brasil. Sendo assim, o benefício passou de R$ 400 para R$ 600, mas esse valor só será pago até o final do ano se o Projeto de Lei 2315/22 não for aprovado.

Os autores da proposta, deputado Alencar Santana (PT-SP) e outros 34 parlamentares do PT, acreditam que o valor mínimo de R$ 600 do Auxílio Brasil só até o final do ano é uma “estratégia unicamente eleitoreira” do governo federal. Desse modo, os deputados propõem que o valor seja mantido no próximo ano, mesmo após o final das eleições.

“Atualmente, mais de 125 milhões de pessoas não têm comida garantida todo dia, nem em quantidade, muito menos em qualidade”, dizem os parlamentares no texto do Projeto de Lei. “Delas, 33 milhões enfrentam realidade ainda pior: passam fome.”.

A insegurança alimentar é um grave problema no Brasil

Uma pesquisa realizada pelo Datafolha entre os dias 20 a 22 de setembro de 2022 constatou que 76% dos beneficiários do Auxílio Brasil utilizam os recursos recebidos para comprar comida. Outra parte bastante considerável dos entrevistados afirma que o valor é destinado para pagar dívidas (11%).

Além de utilizar o benefício social para comprar comidas ou pagar dívidas, 6% dos entrevistados disseram utilizar os recursos para comprar remédios e 2% para o gás de cozinha. Vale lembrar que apesar de uma parcela dos beneficiários do Auxílio Brasil também receberem o Vale-Gás, infelizmente nem todos são contemplados com o auxílio.

Mesmo com 33 milhões de cidadãos passando fome no Brasil, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, afirma que esse não é um problema no país.“Fome para valer, não existe, como da forma que é falado. O que que é extrema pobreza? Você ganhar US$ 1,9 por dia, isso dá R$ 10. O Auxílio Brasil são R$ 20 por dia. Quem por ventura está no mapa da fome pode se cadastrar e vai receber”, disse Bolsonaro em um podcast.

Além disso, durante uma entrevista à rádio Jovem Pan, Bolsonaro discordou de uma declaração feita pela senadora Simone Tebet, que lembrou dos 33 milhões de brasileiros passando fome no país. “Essa senadora [Simone Tebet] aí, falou besteira aqui. Gente passa mal? Sim, passa mal no Brasil. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta, ali, no caixa da padaria? Você não vê, pô”, disse Jair Bolsonaro.

Sobre o Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil é uma reformulação do extinto Bolsa Família, programa criado durante o primeiro mandato do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De lá pra cá, o benefício social passou por algumas alterações, no entanto, segue atendendo famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.