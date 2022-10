Auxílio Brasil de R$ 800 será PAGO neste mês? Confira

Os beneficiários do Auxílio Brasil poderão receber um valor maior do benefício. Além do valor mínimo de R$ 600, a pretensão do governo é conceder um abono de até R$ 800 aos beneficiários empregados.

Dessa forma, além do salário mensal do novo emprego, o beneficiário ainda teria direito a receber um benefício turbinado de R$ 800. Devido a atualização do programa, passando de Bolsa Família para Auxílio Brasil, o governo do atual presidente vem recebendo muitas críticas.

Em sua defesa, Bolsonaro afirmou que o antigo programa social impedia que os cidadãos recebessem o benefício trabalhando com a carteira assinada. O contrário do Auxílio Brasil, que continua concedendo o benefício ao empregado por até dois anos de sua contratação.

Auxílio Brasil de R$ 800

De acordo com o senador Marcelo Castro, relator do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2023, o presidente Jair Bolsonaro tem autonomia e já poderia informar qual será a fonte de recursos para custear o programa.

No entanto, é importante ressaltar que a proposta orçamentária enviada pelo Governo Federal ao Congresso no final do mês de agosto, mantém Auxílio Brasil de R$ 400. Ou seja, não há valores maiores previsto para o Auxílio Brasil.

Neste sentido, a promessa de R$ 800 para os trabalhadores foi considerada pelo senador como “palavras ao vento”.

Quem pode receber o Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil contempla o mesmo público anteriormente atendido pelo Bolsa Família, sendo:

Famílias em situação de extrema pobreza, com renda per capita mensal de R$ 105; e

Famílias em situação de pobreza, com renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 a R$ 210, porém, desde que tenha em sua composição gestante, nutriz ou pessoa de até 21 anos incompletos;

Lembrando que é necessário ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico).

Além desses critérios básicos, existem três possibilidades de entrar no Auxílio Brasil, segundo o Ministério da Cidadania. Confira:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Se não está no CadÚnico, é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.

Calendário do Auxílio Brasil – outubro

Veja todas as datas – Calendário do Auxílio Brasil de Outubro

NIS de final 1 – 18 de outubro;

NIS de final 2 – 19 de outubro;

NIS de final 3 – 20 de outubro;

NIS de final 4 – 21 de outubro;

NIS de final 5 – 24 de outubro;

NIS de final 6 – 25 de outubro;

NIS de final 7 – 26 de outubro;

NIS de final 8 – 27 de outubro;

NIS de final 9 – 28 de outubro;

NIS de final 0 – 31 de outubro.