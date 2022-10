Auxílio Brasil deverá atender mais de 21 milhões em outubro

Mais de 21 milhões de pessoas estarão aptas ao recebimento do Auxílio Brasil neste mês de outubro. Embora ainda não se trate de uma informação oficial, o número foi sinalizado pela presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques. Ela concedeu uma entrevista para o programa A Voz do Brasil nesta semana e falou sobre o assunto.

Caso a indicação da presidente do banco se confirme, o Auxílio Brasil poderia passar a ter o seu segundo terceiro recorde consecutivo no número de usuários. Os últimos dois foram batidos nos meses de agosto (20 milhões de atendidos) e de setembro (20,6 milhões de atendidos). Desde dezembro do ano passado, mais de 7 milhões entraram no benefício.

A confirmação oficial dos números de setembro do Auxílio Brasil será feita nos próximos dias pelo Ministério da Cidadania, a pasta responsável pelas liberações do benefício. Vale lembrar que os pagamentos desta nova rodada do projeto devem ter início no próximo dia 11. A projeção inicial era fazer este repasse a partir do dia 18, mas o Governo optou pela antecipação.

Em comparação com o antigo Bolsa Família, o número de usuários do Auxílio Brasil de fato cresceu, mas o número de atendidos por programas sociais no país vem caindo nos últimos tempos. Em 2020, por exemplo, o Governo chegou a pagar o Auxílio Emergencial para quase 70 milhões de pessoas. Como dito, hoje o Auxílio Brasil chega na casa de menos de 22 milhões.

Se o número de usuários vem caindo, o mesmo não se pode dizer do valor dos pagamentos. Hoje, o Auxílio Brasil do Governo Federal paga basicamente o mesmo patamar que o antigo Auxílio Emergencial pagava. Os R$ 600 foram mantidos, por causa da aprovação da chamada PEC dos Benefícios pelo Congresso Nacional em julho deste ano.

Mudanças temporárias no Auxílio

Boa parte das mudanças que estão valendo agora para o Auxílio Brasil são temporárias. De acordo com indicações da PEC dos Benefícios, o valor mínimo de R$ 600 só deve durar até o final deste ano. A partir de janeiro de 2023, o saldo pode cair.

Em agosto, o Governo Federal enviou ao Congresso Nacional a proposta de orçamento para o ano de 2023. Neste documento, há a indicação oficial de que o valor do Auxílio Brasil poderá cair de R$ 600 para R$ 405 mínimos.

Contudo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) vem dizendo que poderá manter o valor caso seja reeleito este ano. Esta é basicamente a mesma promessa feita pelo ex-presidente Lula (PT), que disputa o segundo turno das eleições presidenciais.

Calendário detalhado

Na segunda-feira (3), o Ministério da Cidadania anunciou oficialmente os dias das liberações dos pagamentos do Auxílio Brasil em outubro. Veja o detalhamento.

11 de outubro: Usuários com NIS final 1

13 de outubro: Usuários com NIS final 2

14 de outubro: Usuários com NIS final 3

17 de outubro: Usuários com NIS final 4

18 de outubro: Usuários com NIS final 5

19 de outubro: Usuários com NIS final 6

20 de outubro: Usuários com NIS final 7

21 de outubro: Usuários com NIS final 8

24 de outubro: Usuários com NIS final 9

25 de outubro: Usuários com NIS final 0