AUXÍLIO BRASIL E VALE GÁS: Tenho direito a R$ 600 ou R$ 710 em OUTUBRO? Veja o CALENDÁRIO

Atenção, brasileiros! Após o término do pagamento de mais uma rodada do Auxílio Brasil em setembro, muitos beneficiários se questionam sobre os pagamentos de outubro (Auxílio Brasil outubro). O pagamento será no valor de R$600 ou R$710?

Em primeiro lugar, é importante destacar que o pagamento do Auxílio Brasil ocorre todos os meses do ano, diferente dos repasses do Vale-Gás que são pagos a cada dois meses, ou seja, bimestralmente. Neste mês de outubro, ambos os benefícios serão pagos. O calendário passou por antecipação.

Com relação ao valor dos benefícios, passaram por um reajuste em agosto mediante a aprovação da PEC das Bondades. Os beneficiários do Auxílio Brasil estão tendo um acréscimo de R$ 200 nas suas mensalidades. O antigo valor era de R$400.

Já os contemplados pelo Vale-Gás estão recebendo o valor em dobro, correspondendo a 100% do preço médio nacional do botijão de 13kg. Vale ressaltar que ambas as ampliações terão vigência até dezembro deste ano.

Atualmente, cerca de 20 milhões de brasileiros têm o direito de receber os valores do Auxílio Brasil. No caso do Vale-Gás, cerca de 6 mi

Veja o valor que vai receber no próximo pagamento do Auxílio Brasil e confira:

Calendário de pagamentos do Auxílio de R$710

O pagamento do auxílio de R$ 710, isto é, a junção do Auxílio Brasil e do Vale-Gás, acontecerá em outubro. Sendo assim, confira o calendário:

NIS final: Data de pagamento: 1 11/10 2 13/10 3 14/10 4 17/10 5 18/10 6 19/10 7 20/10 8 21/10 9 24/10 0 25/10

Como consultar o pagamento do Auxílio Brasil e Vale-Gás?

Por telefone:

Na central de atendimento do Ministério da Cidadania, no número 121;

Na central de atendimento da Caixa, no número 111.

Por aplicativos:

No aplicativo Auxílio Brasil (disponível gratuitamente para Android e iOS);

No aplicativo Caixa Tem (disponível gratuitamente para Android e iOS).

Quem pode receber o pagamento de R$600 do Auxílio Brasil?

Primeiramente, para receber o benefício a família precisa:

Ter inscrição no CadÚnico e estar com os dados atualizados nos últimos 24 meses;

Ter renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105 – extrema pobreza;

Ter renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210, desde que a família tenha gestante, nutrizes, crianças, adolescentes ou jovens entre 0 e 21 anos incompletos.

Quem pode receber o Vale-Gás no valor de R$110?

Os interessados precisam:

Ter cadastro no Cadúnico ;

; Ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo nacional (R$ 606);

Receber o Benefício de Prestação Continuada da assistência social, o BPC.