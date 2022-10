AUXÍLIO BRASIL em OUTUBRO: Quem recebe nesta quinta-feira (13)?

Os pagamentos deste mês do Auxílio Brasil estão acontecendo de forma antecipada. O calendário que só seria iniciado no dia 18 de outubro foi adiantado para o dia 11, ou seja, última terça-feira.

Sendo assim, nesta quinta-feira (13), recebem os beneficiários que têm o NIS (Número de Identificação Social) terminado em 2. Lembrando que neste mês mais uma parcela do Vale-Gás está sendo paga.

Calendário de outubro do Auxílio Brasil

Final do NIS Data do Pagamento 1 11 de outubro 2 13 de outubro 3 14 de outubro 4 17 de outubro 5 18 de outubro 6 19 de outubro 7 20 de outubro 8 21 de outubro 9 24 de outubro 0 25 de outubro

Como participar do Auxílio Brasil e Vale-Gás

De antemão, é importante lembrar que para participar de ambos os programas sociais é necessário ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico). Agora, veja as regras específicas a seguir:

Recebem o Auxílio Brasil:

Famílias em situação de extrema pobreza, com renda per capita mensal de R$ 105; e

Famílias em situação de pobreza, com renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 a R$ 210, porém, desde que tenha em sua composição gestante, nutriz ou pessoa de até 21 anos incompletos.

Recebem o Vale-Gás:

Famílias com renda mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606);

Famílias que residam no mesmo domicílio e recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) da assistência social;

da assistência social; Pessoas com deficiência ou idosos com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de manter a família;

Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Auxílio Brasil de R$ 600 vai continuar em 2023?

De forma geral, existe sim a possibilidade de o Auxílio Brasil de R$ 600 continuar sendo pago as mais de 20 milhões de famílias no ano que vem. Isso porque, tanto o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) já afirmaram que querem continuar com os repasses nesse valor.

No entanto, é importante lembrar que o pagamento ampliado está previsto na aprovada PEC das Bondades, que estará em vigor até dezembro deste ano. Sendo assim, caso a promessa de nenhum dos candidatos prevaleça, os repasses de R$ 600 serão exclusivos deste ano.