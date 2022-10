Auxílio Brasil: Parcelas de outubro já começaram a ser pagas

Os pagamentos do Auxílio Brasil de outubro foram antecipados, de forma que os beneficiários começaram a receber os recursos nesta terça-feira (11). Vale lembrar que neste mês, parte dos cidadãos que recebem o benefício também deverão receber o Vale-Gás.

De acordo com o Ministério da Cidadania, mais de 5,98 milhões de famílias serão atendidas pelo Vale-Gás em outubro. Sendo assim, o custo total do programa é de aproximadamente R$ 670 milhões. “No mês de outubro, além do Auxílio Brasil, será pago também mais uma parcela do Auxílio Gás. O benefício bimestral equivale ao valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Em agosto, 5,6 milhões de famílias foram contempladas.”, disse o Ministério.

Veja o calendário de outubro

Como já dito anteriormente, o calendário de pagamento deste mês foi antecipado. “Originalmente, a data de início dos pagamentos seria no dia 18. De acordo com o novo calendário, os repasses do valor mínimo de R$ 600 por família vão começar na terça-feira, 11.10, para beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1. Os pagamentos seguirão de forma escalonada, como ocorre normalmente, até o dia 25 de outubro. Nesta data receberão os contemplados pelo programa com final do NIS 0”, explicou o Ministério da Cidadania.

Sendo assim, os pagamentos tiveram início no dia 11 de outubro e devem retomar no dia 13, logo após o feriado. Confira as datas de pagamento do Auxílio Brasil disponibilizadas pelo Ministério da Cidadania:

NIS final: Data de pagamento: 1 11/10 2 13/10 3 14/10 4 17/10 5 18/10 6 19/10 7 20/10 8 21/10 9 24/10 0 25/10

O Auxílio Brasil e o Vale-Gás são benefícios distintos, no entanto, os recursos dos dois auxílios podem ser sacados em casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento. Além disso, é possível movimentar esses valores por meio da poupança social do aplicativo Caixa TEM, disponível para aparelhos Android e iOS.

Mais informações sobre o Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil é um programa social destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Nesse sentido, o benefício tem como objetivo garantir saúde, educação, emprego e assistência social a famílias em situação de vulnerabilidade econômica. “O objetivo das condicionalidades do Programa é garantir a oferta das ações básicas, e potencializar a melhoria da qualidade de vida das famílias e contribuir para a sua inclusão social”, explica o governo federal.

De acordo com informações disponibilizadas pelo Ministério da Cidadania, de cada dez famílias que recebem o Auxílio Brasil, oito são chefiadas por mulheres. Isso significa que mulheres são responsáveis por cerca de 17,2 milhões de famílias contempladas pelo programa social.

Para receber o Auxílio Brasil é preciso se enquadrar nos critérios determinados pelo Ministério da Cidadania, sendo assim, é preciso estar dentro do limite orçamentário do programa. Além disso, as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza precisam estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e manter os dados sempre atualizados.