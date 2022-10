AUXÍLIO BRASIL pode ter calendário de OUTUBRO antecipado; VAZOU as novas datas

Os beneficiários do Auxílio Brasil tiveram uma surpresa ao consultar informações sobre o benefício no último domingo. Conforme o Caixa Tem e a Central de Atendimento (111), o calendário de outubro do programa social será antecipado.

Embora em muitos canais o cronograma ainda esteja marcado para iniciar no dia 18 de outubro, tudo indicada que a data será antecipada em 7 dias. Ou seja, é possível que os repasses do Auxílio Brasil comecem no dia 11 de outubro.

“Para o mês que vem (outubro) a ideia é sempre a gente estar melhorando, otimizando o processo de pagamento, e antecipando o que for possível, para que a família o quanto antes receba o benefício. Para o mês que vem, o mês de outubro, a ideia é também estar nesse processo de modernização e antecipação da folha”, afirmou o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento.

Quem recebe o Auxílio Brasil

O benefício é pago para os seguintes grupos:

Famílias em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00;

Famílias em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes, lactantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00;

Famílias que tenham membros inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) , que paga um salário mínimo (R$ 1.212,00) à pessoa com deficiência e ao idoso, a partir de 65 anos, de baixa renda;

, que paga um salário mínimo (R$ 1.212,00) à pessoa com deficiência e ao idoso, a partir de 65 anos, de baixa renda; Ter inscrição no Cadastro Único (CadÚnico).

Todavia, há três possibilidades para recebimento do Auxílio Brasil:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Se não está no CadÚnico, é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.

Calendário de outubro do Auxílio Brasil

Assim, caso o calendário seja de fato adiantado, os pagamentos de outubro começarão no dia 11 de acordo com o Número de Identificação Social (NIS) final. Confira as novas datas:

Final do NIS Data do Pagamento 1 11 de outubro 2 13 de outubro 3 14 de outubro 4 17 de outubro 5 18 de outubro 6 19 de outubro 7 20 de outubro 8 21 de outubro 9 24 de outubro 0 25 de outubro

Consulta ao Auxílio Brasil

O beneficiário pode consultar o benefício através dos seguintes canais:

Aplicativo Auxílio Brasil (disponível para Android e iOS);

Aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS);

Central de Atendimento do Ministério da Cidadania – número 121;

Central de Atendimento da Caixa Econômica Federal – número 111.