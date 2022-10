AUXÍLIO BRASIL: QUATRO novidades para os beneficiários em OUTUBRO; confira

Outubro está cheio de novidades para os beneficiários do Auxílio Brasil. As boas notícias se referem à antecipação do calendário de pagamentos, a liberação do empréstimo consignado, a criação de um possível décimo terceiro para mães solo e o pagamento do Vale-Gás.

Veja mais detalhes sobre cada iniciativa a seguir!

Antecipação do calendário de outubro

O Ministério da Cidadania anunciou na última segunda-feira (3), que adiantará os pagamentos de outubro do Auxílio Brasil. O cronograma que seria iniciado no dia 18, agora começará no dia 11. Lembrando que os repasses seguem a ordem do final do Número de Inscrição Social (NIS).

Confira a novas datas:

NIS final 1: 11 de outubro;

NIS final 2: 13 de outubro;

NIS final 3: 14 de outubro;

NIS final 4: 17 de outubro;

NIS final 5: 18 de outubro;

NIS final 6: 19 de outubro;

NIS final 7: 20 de outubro;

NIS final 8: 21 de outubro;

NIS final 9: 24 de outubro;

NIS final 0: 25 de outubro.

Empréstimo consignado do Auxílio Brasil

A partir deste mês, os beneficiários do Auxílio Brasil poderão contratar o empréstimo consignado do programa social. A regulamentação, documento que faltava para a liberação do produto, foi publicada pelo Ministério da Cidadania no dia 27 de setembro.

Entre as regras do consignado está a taxa de juros na margem de 3,5% ao mês, com proibição de cobrança de taxas extras; possibilidade de parcelamento em até 24 vezes e; comprometimento de até 40% do benefício, o que equivale a R$ 160.

Décimo terceiro do Auxílio Brasil

Pensando em sua campanha para o segundo turno das eleições 2022, o atual presidente, Jair Bolsonaro, prometeu a liberação de um décimo terceiro do Auxílio Brasil para as mães solo em 2023.

Contudo, a ideia só se concretizará se o chefe do Executivo for reeleito ainda este ano. Desse modo, em dezembro do próximo ano, é possível que as chefes de família monoparental recebam dois pagamentos.

Vale-Gás em outubro

Seguindo a regra bimestral, neste mês de outubro, o Governo Federal fará mais um pagamento do Vale-Gás, atualmente correspondendo a 100% do preço médio nacional do botijão de 13kg.

Os repasses ocorrem conforme o calendário do Auxílio Brasil, sendo assim, este mês, os pagamentos acontecerão do dia 11 de outubro ao dia 25 do mesmo mês. (O calendário pode ser visto acima neste artigo).