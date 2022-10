AUXÍLIO BRASIL: Só a Caixa pode oferecer o empréstimo consignado?

A Caixa Econômica Federal é a principal instituição financeira responsável pelo gerenciamento do Auxílio Brasil. No entanto, se tratando do empréstimo consignado, não há exclusividade. De acordo com o Ministério da Cidadania, 12 bancos estão autorizados a realizar a operação.

Com o novo serviço, os beneficiários do programa social poderão comprometer até 40% do benefício. Lembrando que o pagamento das parcelas é descontado diretamente da folha de pagamento. Este método visa evitar a inadimplência, uma vez que o pagamento é automático.

Embora o serviço seja duramente criticado por especialistas devido ao alto risco de endividamento, alguns bancos já começaram a se programar para oferecer a nova linha de crédito. A taxa de juros do consignado do Auxílio Brasil é de até 3,5% ao mês.

A partir da contratação do serviço, o cidadão receberá o benefício já descontado, considerando a dedução automática da dívida. Vale ressaltar que o prazo para quitar o crédito é de até 24 meses, mesmo que o cidadão seja excluído da folha de pagamento do programa.

Quais bancos oferecem o consignado do Auxílio Brasil?

Veja quais são as instituições financeiras habilitadas:

Caixa Econômica Federal;

Banco Agibank S/A;

Banco Crefisa S/A;

Banco Daycoval S/A;

Banco Pan S/A;

Banco Safra S/A;

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A;

Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento;Pintos S/A Créditos;

QI Sociedade de Crédito Direto S/A;

Valor Sociedade de Crédito Direto S/A;

Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

Condições do consignado do Auxílio Brasil

Abaixo, confira as condições da linha de crédito estabelecidas pelo Ministério da Cidadania:

Parcelas mensais de, no máximo; R$ 160;

Prazo de 24 meses para quitar a dívida;

Parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento;

Juros de até 3,5% ao mês.

Valor do consignado do Auxílio Brasil

Conforme a Lei nº 14.431, de 3 de agosto, o beneficiário pode comprometer até 40% do seu benefício. Lembrando que, apesar da concessão atual de R$ 600, o Governo Federal considera o valor mínimo tradicional do programa, sendo de R$ 400.