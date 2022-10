Auxílio Brasil tem pausa no calendário nesta quarta, 12

Nesta quarta-feira (12), o Governo Federal está dando uma pausa no calendário de pagamentos do programa Auxílio Brasil. Por causa do feriado de Nossa Senhora Aparecida, não há liberações previstas para hoje. A pausa desta quarta já era prevista pelo Ministério da Cidadania e já estava sinalizada no calendário, de modo que não houve alteração na data de nenhum grupo de beneficiários.

Os pagamentos de outubro do Auxílio Brasil serão oficialmente retomados já nesta quinta-feira (13). Na ocasião, poderão receber o benefício as pessoas que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 2. Ainda nesta semana, os usuários com NIS final 3 poderão receber o saldo na sexta-feira (14).

O calendário

11 de outubro: Usuários com NIS final 1

13 de outubro: Usuários com NIS final 2

14 de outubro: Usuários com NIS final 3

17 de outubro: Usuários com NIS final 4

18 de outubro: Usuários com NIS final 5

19 de outubro: Usuários com NIS final 6

20 de outubro: Usuários com NIS final 7

21 de outubro: Usuários com NIS final 8

24 de outubro: Usuários com NIS final 9

25 de outubro: Usuários com NIS final 0

Em outubro, pouco mais de 21,1 milhões de brasileiros estão aptos ao recebimento do Auxílio Brasil do Governo Federal. O número é o maior da história do programa, que começou a ser pago ainda em novembro de 2021. Naquela ocasião, o benefício era pago para cerca de 14 milhões de usuários. De lá até aqui, estima-se que mais 7 milhões entraram no projeto social.

Para este mês de outubro, segue valendo a regra de que todos os usuários precisam receber um patamar mínimo de R$ 600 por família. Em alguns casos, o valor pode ser maior, conforme a soma dos benefícios internos do projeto social. Contudo, o usuário nunca poderá receber menos do que os R$ 600. Se ele receber um saldo menor, precisa entrar em contato com a Caixa Econômica Federal para entender o que aconteceu.

Como movimentar

Os pagamentos do Auxílio Brasil deste mês de outubro começaram oficialmente na terça-feira (11). Na ocasião, os repasses aconteceram para as pessoas que possuem o NIS final 1. Eles já podem movimentar o dinheiro do benefício.

Para realizar a movimentação, basta usar o novo cartão do Auxílio Brasil. Segundo o Ministério, mais de 6 milhões de dispositivos já foram entregues desde o final do primeiro semestre. Também é possível realizar a movimentação através do cartão do antigo Bolsa Família.

Neste feriado, casas lotéricas estão fechadas e além disso, a locomoção para agências pode se tornar um pouco mais difícil. Seja como for, é importante lembrar que não é necessário sair de casa para conseguir movimentar o dinheiro do Auxílio Brasil.

Mesmo nos feriados, o cidadão pode usar o app do Caixa Tem para realizar a movimentação. Através do aplicativo, é possível pagar contas, transferir saldos para outros bancos e até mesmo gerar um código para saque em unidades físicas.

Quem recebe o Auxílio?

Para ter direito ao Auxílio Brasil, o cidadão precisa ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico. Além disso, também é necessário se encaixar dentro dos limites de renda exigidos.

Mesmo as pessoas que cumprem todas as regras acima, ainda precisam aguardar pela seleção do Ministério da Cidadania. Qualquer cidadão pode consultar se está entre os selecionados, através do app do Auxílio Brasil.