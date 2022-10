AUXÍLIO EMERGENCIAL: Esqueceu de sacar na Caixa? Saiba se você pode recuperar o dinheiro

O Auxílio Emergencial no valor de R$600 começou a ser pago durante o início da pandemia da Covid-19, ainda no primeiro trimestre de 2020. Na ocasião, o benefício precisou ser pago porque muitos brasileiros ficaram desamparados financeiramente, sobretudo por conta do fechamento do comércio em geral, além de outras atividades consideradas não essenciais.

A princípio, conforme dados oficiais, o auxílio emergencial, instituído para ajudar os cidadãos que perderam suas rendas durante a pandemia, realizou o pagamento para mais 60 milhões de brasileiros. O que se sabe é que uma grande parte desses cidadãos efetuou o saque dos valores desse benefício, mas uma boa parcela dos cidadãos não resgatou os valores na época.

Dessa forma, muitos brasileiros ainda questionam se ainda é possível acessar o auxílio emergencial. Para confirmar a resposta, o beneficiário deve entrar no portal da Dataprev e fazer uma consulta para verificar qual a sua situação.

De antemão, é importante destacar que na maior parte dos casos, o saque do auxílio emergencial não está mais previsto. Isso porque, de acordo com regras do benefício, os valores pagos expiram 120 dias depois que o depósito foi realizado pela Caixa Econômica Federal e retornam para União.

Como consultar o auxílio emergencial?

Seja como for, é importante destacar que a consulta do Auxílio Emergencial no portal Dataprev somente com o uso do CPF não será mais possível. Acontece que agora o sistema conta com novas regras.

Anteriormente, o cidadão poderia consultar somente com CPF, data de nascimento, nome completo e nome da mãe. Contudo, agora é preciso ter uma conta Gov.Br, realizar o login e só depois consultar o benefício.

O site da Dataprev 2022, contudo, segue disponível para consulta do Auxílio Emergencial. Mas conforme informado, a criação de uma conta Gov.Br é obrigatória.

Acesse o portal de Consulta do benefício

Clique no botão “Entrar com Gov.br”

Em seguida, preencha o seu Cadastro de Pessoas Físicas – CPF

Preencha sua senha da conta Gov.br

Caso seja o seu primeiro acesso na plataforma, será necessário realizar a “autorização de uso de dados pessoais”, basta clicar em “ Autorizar “

“ Finalizado. Você estará no painel de consulta do benefício de 2022

Caso prefira, a consulta também pode ser feita por telefone, através do número 111, da Caixa Econômica Federal (CEF).

Por fim, cabe salientar que o acesso ao Portal de Consulta ao Auxílio Emergencial 2022 pode ser realizado clicando aqui.

