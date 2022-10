Avaliação do Ministério da Saúde comprova avanços no governo Ronaldo Lopes

Quase 100% dos indicadores do Previne Brasil apresentam evolução positiva

Secom PMP

Os serviços prestados à população de Penedo melhoraram em praticamente todos os aspectos que são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) durante o governo Ronaldo Lopes.

Os avanços consolidados no Previne Brasil estão no comparativo de dados entre o último quadrimestre de 2020 e o balanço dos primeiros 4 meses de 2022, período especificado pelo Ministério da Saúde.

Um dos dados mais relevantes diz respeito ao acompanhamento de mulheres no pré-natal, considerando a realização de pelo menos seis consultas.

Enquanto 43 pacientes foram atendidas nos postos de saúde de Penedo no último quadrimestre de 2020, a assistência da SEMS chegou para 70 mulheres no pré-natal durante o primeiro quadrimestre deste ano.

A saúde bucal das gestantes também evoluiu no mesmo período, passando de 49 nos últimos 4 meses de 2020 para 91 durante o primeiro quadrimestre do ano em curso.

O balanço geral dos indicadores gera um dado que sintetiza o Previne Brasil nos municípios, sendo que a Secretaria de Saúde de Penedo evoluiu de 7,5 no encerramento de 2020 para 9,3 no final do primeiro quadrimestre de 2022.

Por tudo isso, na próxima quinta-feira, 06, Penedo recebe a visita do Secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Raphael Câmara. e do Coordenador Geral de Populações Específicas, Leopoldo Neto.

Os representantes do Ministério da Saúde visitarão a UBS Gabriel 04 a partir das 8 horas e depois participarão de evento no Theatro Sete de Setembro ainda no período da manhã.

Texto – Fernando Vinícius