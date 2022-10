Azul Linhas Aéreas abre NOVOS empregos pelo Brasil

A Azul Linhas Aéreas, como o próprio nome sugere, é uma companhia aérea do Brasil. Com quase 14 mil tripulantes, ela busca pessoas apaixonadas por servir, cuidar e conectar as pessoas. Hoje novas oportunidades foram divulgadas, confira.

Azul Linhas Aéreas abre novos empregos no Brasil

A Azul Linhas Aéreas possui quase 14 mil tripulantes apaixonados por servir, cuidar e conectar as pessoas. Para proporcionar momentos únicos aos tripulantes, os líderes e colaboradores devem andar lado a lado.

A companhia foi fundada em 2008, considerada uma das maiores do Brasil em número de voos e cidades atendidas. Hoje ela divulgou novas oportunidades de emprego, confira os cargos e regiões:

Agente de Aeroporto – Brasília / DF, Santa Maria / RS e Uberaba / MG;

Analista Comercial de Programas – Barueri / SP;

Analista de Compras – Barueri / SP;

Analista de Mercado – Barueri / SP;

Auxiliar Fiscal – Campinas / SP;

Banco de Talentos (Engenharia) – Barueri / SP;

Coordenador de Produtos – Barueri / SP;

Especialista Contábil – Barueri / SP;

Coordenador Tesouraria – Barueri / SP;

Especialista de Auditoria – Barueri / SP;

Gerente de Administração – Campinas / SP;

Jovem Aprendiz – Belo Horizonte / MG.

Como se candidatar

A Azul Linhas Aéreas é responsável por levar seus clientes até os destinos em segurança. Por isso, uma rede completa e responsável de profissionais se faz necessária, onde todos estejam empenhados em proporcionar a melhor experiência.

Na companhia, todas as competências são valorizadas, assim como a ética e o conjunto de valores. Hoje ela está com oportunidades de empregos abertas, acesse a plataforma oficial da empresa e confira.

