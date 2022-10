Dois leilões para a concessão das Centrais de Energia Elétrica Fotovoltaica da Empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul (Sanesul) e das estruturas físicas da Administração Pública Estadual, foram realizados na Bolsa de Valores do Brasil (B3), no último dia 29.

B3: leilão para concessão das Centrais de Energia Elétrica Fotovoltaica

A empresa HCC Projetos Elétricos, representada pela corretora Nova Futura, foi a vencedora dos leilões, destaca a Bolsa de Valores do Brasil (B3). Para o primeiro leilão, referente à Sanesul, a proposta vencedora foi de R$ 560.110,61, o que representa deságio de 20%, com o critério de menor valor da contraprestação pública máxima.

Objetivo e propostas

De acordo com a Bolsa de Valores do Brasil (B3), o leilão teve como objetivo a contratação da melhor proposta de implantação, manutenção e operação de Centrais de Energia Elétrica Fotovoltaica para atender a demanda energética das estruturas físicas da empresa.

Prazos e demandas

O projeto, que tem prazo de 18 anos, prevê o suprimento da demanda energética de secretarias, fundações, agências e demais autarquias. Ao todo, serão atendidas 1.495 unidades consumidoras de baixa tensão e 463 unidades da Sanesul. De acordo com a recente divulgação oficial, no segundo leilão, a proposta vencedora foi de R$ 970.270,35, o que representa deságio de 13,36%, destaca a Bolsa de Valores do Brasil (B3).

Autoconsumo remoto

O projeto tem como objetivo a implantação, manutenção e operação de Centrais de Energia Elétrica Fotovoltaica do estado, visando o autoconsumo remoto das estruturas físicas da administração pública estadual e a geração de energia sustentável. O prazo do contrato é de 23 anos, ressalta a divulgação oficial.

Uma experiência inovadora para a Bolsa de Valores do Brasil (B3)

Este é o primeiro leilão na área de energia fotovoltaica realizado na Bolsa de Valores do Brasil (B3), considerando o compromisso da empresa com os pilares ESG e com o apoio a projetos públicos que, de forma inovadora, contribuem para a entrega de serviços de maior qualidade, de acordo com o representante do setor de Relacionamento com Clientes da Bolsa de Valores do Brasil (B3).

O Mato Grosso do Sul possui uma das melhores empresas de saneamento do país e não poderia, dentro da sua lógica de sustentabilidade, não caminhar para a produção de energia limpa. De acordo com a Bolsa de Valores do Brasil (B3), em 2030, o estado terá carbono neutro e, por isso, o edital traz também a certificação de carbono para a energia limpa. Segundo destaca a Bolsa de Valores do Brasil (B3), esse projeto se encaixa nos objetivos do estado e, com certeza, possui um ambiente favorável para o desenvolvimento das atividades.