Babi, Bia, Tati e Vini estão na quarta roça

Foto: Reprodução

A quarta roça de ‘A Fazenda 2022’ começou a ser formada na noite de terça-feira (11). O fazendeiro Alex não surpreendeu com a decisão. Ele indicou Vini Buttel.

“Como semana passada ele disse que queria me ver fora da casa, eu também quero vê-lo… Essa pessoa precisa refletir um pouco sobre o que ele falou aqui dentro. Espero que lá fora ele pense e repense sobre o que ele falou aqui”, explicou.

As mais votadas pelos outros peões foram Bia Miranda, Bárbara Borges e Tati Zaqui. As três ainda vão disputar a prova do fazendeiro na noite de quarta-feira. Vini não pode fazer nada, já que foi vetado de entrar na disputa.

Quem votou em quem



Thomaz Costa votou em Bia Miranda;

André Marinho votou em Shayan;

Kerline Cardoso votou em Bia Miranda;

Moranguinho votou em Shayan;

Shayan votou em Bia Miranda;

Tiago Ramos votou em Shayan;

Ruivinha de Marte votou em Bia Miranda;

Vini Buttel votou em Shayan;

Bárbara Borges votou em Bia Miranda;

Pétala Barreiros votou em Shayan;

Iran Malfitano votou em Bia Miranda;

Deolane Bezerra votou em Shayan;

Pelé votou em Bia Miranda;

Deborah Albuquerque votou em Bia Miranda;

Bia Miranda votou em Shayan;

Lucas Santos votou em Shayan;

Tati Zaqui votou em Bia Miranda

