Baby do Brasil lamenta morte de Luiz Galvão: ‘Imortalizado na arte’

Diante da notícia da morte de Luiz Galvão, músico e poeta fundado do Novos Baianos, que faleceu na noite de sábado (22), Baby do Brasil manifestou sua tristeza pela morte do amigo.

Segundo o relato publicado, a cantora e ex-membro da banda recebeu a notícia através de uma mensagem da esposa de Luiz, “Galvão se foi”.

“Um silêncio espiritual se fez presente onde eu me encontrava com a minha produção. Ouve uma parada no tempo… gravei uma mensagem em profundo sentimento de amor para a esposa e filhos, pois esse é um momento muito marcante, e forte, do nosso Joãozinho Trepidação, o Galvis, o Poeta dos Novos Baianos, fazendo a “Passagem” para o lado de lá!”, relata a artista na publicação.

Quem também lamentou a morte de Galvão foi Caetano Veloso, que também utilizou as redes sociais para se manifestar. “Vamos sentir saudade dele – e também celebrar a peculiaridade de sua pessoa”, afirma o artista em uma publicação em seu instagram.

O grupo é um dos mais importantes nomes da música popular brasileira e inspiração para muitos cantores e artistas em todo o Brasil. Diante disso, Caetano celebrou o trabalho e a carreira de Luiz Galvão. “Tenho a honra de ter sido parceiro dele em ao menos uma canção sobre O Farol da Barra. Num barzinho do Campo Grande a dupla era Moraes e Galvão”, comenta o músico.

