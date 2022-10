Bahia é o estado com mais famílias assistidas no programa

Foto: Agência Brasil

A Bahia é o estado com mais famílias beneficiadas no Auxílio Brasil, segundo levantamento da Secretaria Especial de Comunicação Social. Ao todo, em outubro, serão mais de 2,58 milhões de famílias contempladas.

Desde setembro, 47.391 famílias baianas foram inscritas no programa de transferência de renda. Além do aumento no número de pessoas atendidas, os recursos destinados ao pagamento dos benefícios na Bahia também foram ampliados.

Com um acréscimo de R$ 37,58 milhões em relação a setembro, mais de R$ 1,56 bilhão serão repassados a lares de todos os 417 municípios baianos. O valor médio do benefício no estado é de R$ 610,08.

Outubro registrou um aumento tanto no número de famílias contempladas pelo Auxílio Brasil quanto nos recursos destinados em todas as regiões do país. Na Região Nordeste, que concentra o maior número de brasileiros atendidos, 169.610 novas famílias passaram a ter direito ao benefício neste mês.

Foto: Divulgação

Assim, o número total de contemplados nos nove estados nordestinos ultrapassa 9,75 milhões de famílias. Os recursos que serão transferidos aos 1.794 municípios da região tiveram um aumento de R$ 134,78 milhões em relação a setembro e, em outubro, ultrapassam R$ 5,91 bilhões.

Quem tem direito?

O Auxílio Brasil é voltado a famílias em situação de extrema pobreza, situação de pobreza e também a famílias em regra de emancipação. Em situação de extrema pobreza estão as famílias com renda familiar mensal per capita de até R$ 105,00. Já aquelas em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210,00.

Como ter acesso ao benefício?

As famílias que preencherem os requisitos para ter acesso ao Auxílio Brasil devem estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). A inscrição pode ser feita neste endereço eletrônico.

Depois de ser incluído no Cadastro Único, o interessado precisa confirmar os dados em uma entrevista presencial que será realizada em um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) das prefeituras.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.