Bahia empata com Guarani e classificação para Série A fica incerta

Acabou em 1 a 1 o jogo do Bahia contra o Guarani na noite desta sexta-feira (28), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Com o empate, o acesso do tricolor baiano à Série A depende do resultado de outras partidas na última rodada.

O jogo começou no início da noite. Logo aos quatro minutos, Matheus Davó acertou a rede, mas foi marcado em impedimento e o gol foi anulado. Depois disso, ainda no primeiro tempo, Lucas Mugni marcou pro Bahia.

E o acesso do tricolor ficou garantido por 40 minutos, até que, no segundo tempo, Yuri Tanque marcou o primeiro do Guarani em um pênalti.

O empate frustrou os torcedores do Bahia que lotaram a Arena. O público foi de 48.866, que marca um recorde.

Ainda durante a partida, um torcedor do Bahia passou mal e desmaiou. O homem precisou ser retirado carregado da arquibancada por funcionários do estádio e levado à ambulância.

De acordo com a repórter Daniela Leone, o torcedor estava no setor Norte, e passou mal devido à ingestão excessiva de bebida alcóolica. Veja vídeo:

