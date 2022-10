Bahia empata e deixa acesso para última rodada; saiba as chances de subir

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ficou para última rodada. Em noite de recorde de público, mais de 48 mil pagantes, o Bahia empatou com o Guarani e deixou para decidir a vaga do acesso na última rodada da série B.

Com 59 pontos, o saldo de gols pode fazer a diferença para o Tricolor baiano. Caso o Bahia perca o próximo jogo e o Sport ganhe, o Leão da Ilha vai precisar tirar uma diferença de sete gols. Além disso, um empate entre Vasco e Ituano também garante o Bahia na série A, mesmo em caso de derrota do time.

Para garantir o acesso sem precisar de combinação de resultados, o Bahia precisa vencer, dependendo apenas de si mesmo para voltar à série A em 2023.

Empate contra o Guarani

Acabou em 1 a 1 o jogo do Bahia contra o Guarani na noite desta sexta-feira (28), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Com o empate, o acesso do tricolor baiano à Série A depende do resultado de outras partidas.

A partida começou com Matheus Davó já balançando as redes aos quatro minutos, mas estava em posição irregular. Cinco minutos depois, Mugni abriu o placar com uma cobrança de pênalti. Aos 30 minutos, o Guarani quase chegou ao empate em jogada individual de Rodrigo Andrade.

No segundo tempo, os visitantes dominaram a partida e foram mais perigosos. O empate veio aos 40 minutos, também de pênalti com batida de Yuri Tanque. Nos acréscimos, os visitantes ainda estiveram perto de virar o jogo com Derlan.

Leia mais sobre Esportes no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.