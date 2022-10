Bahia fecha o dia com 306 casos de Covid-19 e mais 5 óbitos

Foto: Bruno Concha/Secom

A Bahia fechou o dia com 306 casos de Covid-19, 288 recuperados e 5 mortes. Ainda segundo o boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), dos 2.040.898 casos descartados e 358.790 em investigação.

No estado, dos 1.700.826 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.669.452 já são considerados recuperados, 637 encontram-se ativos e 30.737 tiveram óbito confirmado. Os dados ainda podem sofrer alterações.

A taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da Bahia é de 6% para leitos adultos e 40% para pediátrica.

Os dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta sexta-feira.

Boletins suspensos nos finais de semana

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) divulgou no dia 6 de outubro, que não irá mais publicar dados epidemiológicos da Covid-19 no estado aos fins de semana e feriados. Durante a semana, as divulgações serão mantidas normalmente.

De acordo com a pasta, a decisão foi tomada “diante de um cenário sustentado de redução de casos confirmados, casos ativos e óbitos da Covid-19 no estado, assim como o avanço da vacinação contra a doença e a declaração pelo Ministério da Saúde no dia 22 de abril de 2022 do encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)”.

Segundo a Sesab, os dados contabilizados pelas vigilâncias epidemiológicas durante o final de semana serão totalizados nos boletins das segundas-feiras. Ainda conforme a secretaria, esta mudança não compromete a ação da vigilância à saúde.

Vacinação

Até o momento a Bahia contabiliza 11.682.252 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.834.856 com a segunda dose ou dose única, 7.406.492 com a dose de reforço e 2.364.057 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 1.051.515 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 691.218 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 e 4 anos, 52.984 tomaram a primeira dose e 13.803 já tomaram a segunda dose.

