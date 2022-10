Bahia lança camisa em homenagem ao Outubro Rosa

Foto: Divulgação

O Bahia lançou nesta terça-feira (19) uma camisa em homenagem ao Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama. A camisa rosa tem detalhes azul no ombro, um friso azul, vermelho e branco na manga, além do laço que é símbolo da campanha.

Foto: Divulgação

A camisa já está à venda tanto na loja física oficial do clube, na Arena Fonte Nova, no Dique do Tororó, e também no site da Esquadrão, marca própria do clube. O novo modelo custa R$ 169,90 na versão masculina e R$ 164,90 os modelos feminino e juvenil.

Foto: Divulgação

Além da camisa, o Bahia anunciou a oferta de 2 mil exames de mamografia para sócias-torcedores do clubee para moradoras das comunidades do enterno da Refinaria de Mataripe. Os 500 primeiros serão oferecidos para as primeiras 500 mulheres ou homens trans que adquirirem a camisa na Fonte Nova.

