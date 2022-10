Bahia sai na frente, mas jogo contra o Grêmio termina no 1×1 em Porto Alegre

Foto: Divulgação

O jogo do Bahia contra o Grêmio terminou em empate, na tarde deste domingo (16), em Porto Alegre. A partida, que aconteceu pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, foi tensa e encerrou em 1×1. De acordo com informações do GE Bahia, o placar foi aberto pelo jogador do Bahia, Lucas Mugni. Já o tricolor gaúcho chegou ao empate nos minutos finais da o segundo tempo, com Thiago Santos, de cabeça.

Na prática, o resultado mantém os times posicionados na segunda e terceira colocação da Série B, que está a três rodadas do fim. Ambos times estão com a mesma vantagem para o quinto colocado graças ao empate do Sport com o Vasco, em jogo que foi paralisado nos minutos finais.

Classificação

Com o resultado, o Grêmio foi a 58 pontos e manteve a segunda posição, com um ponto de vantagem para Bahia, em terceiro. A vantagem do tricolor gaúcho para o Sport, atual quinto colocado, é de cinco pontos. O tricolor baiano tem quatro de vantagem, o que significa que os dois times podem garantir o acesso matematicamente na próxima rodada. Veja a tabela completa.

Próximos jogos

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana, pela 36ª rodada da Série B. No sábado (22), o Bahia recebe o Vila Nova às 16h30, na Itaipava Arena Fonte Nova. No domingo (23), o Grêmio visita o Náutico, às 16h, nos Aflitos.

Ficha Técnica

Grêmio: Gabriel Grando, Edilson (Léo Gomes), Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Leiva (Thiago Santos) e Bitello (Elkeson); Thaciano (Guilherme), Diego Souza e Biel. Técnico: Renato Gaúcho

Bahia: Mateus Claus, André (Marcinho), Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni (Miqueias) e Daniel (Rezende); Caio Vidal, Ricardo Goulart e Jacaré. Técnico: Eduardo Barroca.

Local: Arena do Grêmio (Porto Alegre)

Gols: Lucas Mugni, aos 48 minutos do 1º tempo, e Thiago Santos, aos 39 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Caio Vidal, Daniel, Ricardo Goulart, Marcinho e Mateus Claus (Bahia); Edilson (Grêmio)

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (trio de São Paulo).

VAR: Adriano Milczvski (PR)

