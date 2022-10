Bahiana: inscrições abertas para o vestibular de Medicina 2023

Bahiana: inscrições para o vestibular de Medicina 2023 já estão abertas

A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, conhecida simplesmente como Bahiana, é uma instituição de nível superior conceituada.

Dentre os cursos oferecidos pela instituição, podemos citar o de Medicina, muito ambicionado por estudantes de todo o país.

O vestibular para o curso de Medicina já está com inscrições abertas. Se você quer saber mais, então continue lendo para entender como o próximo processo seletivo da Bahiana irá funcionar.

Vestibular Medicina Bahiana: inscrições

As inscrições para o vestibular de Medicina da Bahiana abertas desde o dia 10 de agosto e os interessados poderão se inscrever no site oficial da instituição até o dia 10 de novembro de 2022.

Todos os interessados deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 340,00 para efetivar as próprias inscrições e participar do vestibular de Medicina.

Vestibular Medicina Bahiana: vagas

O processo seletivo irá colocar uma quantidade considerável de vagas à disposição os candidatos interessados no curso de Medicina com ingresso no primeiro semestre de 2023: ao todo, 150 vagas poderão ser disputadas.

Vestibular Medicina Bahiana: provas

As provas do vestibular de Medicina da Bahiana serão aplicadas no dia 27 de novembro de 2022, das 9h10 às 13h40. O exame acontecerá em único dia e será composto por três seções diferentes:

Prova de redação;

Prova Objetiva: 35 questões de Português, Inglês, Geografia, Física, História, Química, Biologia e Matemática.

Prova Discursiva: 5 questões de Física, Química e Biologia.

O candidato poderá fazer a prova em até quatro horas e trinta minutos e o tempo mínimo de permanência em sala será de duas horas.

O gabarito da prova será divulgado no próprio dia de realização do exame a partir das 16h.

Vestibular Medicina Bahiana: resultados

A lista com os nomes dos aprovados e convocados para matrícula do vestibular de Medicina será divulgada no dia 15 de dezembro de 2022 às 17h no site oficial da instituição.