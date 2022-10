BaianaSystem apresenta nova turnê na Concha em novembro

Foto: Divulgação

A banda BaianaSystem apresenta a turnê ‘Sulamericano Show’ na versão brasiliana em Salvador. O grupo fará show na Concha Acústica do Teatro Castro Alves no dia 4 de novembro e promete fortes emoções para o público.

Para a apresentação, a banda comandada por Russo Passapusso leva ao palco convidados que fizeram parte da história do BaianaSystem, como Margareth Menezes, Black Alien, Claudia Manzo, Liz Reis e Vandal.

O retorno aos palcos com a turnê marca o momento vivido pela banda, que no verão de 2020 rodava o Brasil em um crescente amadurecimento após o sucesso de ‘O Futuro Não Demora’, e ao longo dos dois anos de pandemia, conseguiu manter firme o contato com o público e lançar novos projetos, como o álbum ‘OXEAAXEEXU’ e 2021.

Os ingressos para o espetáculo estão à venda na bilheteria do Teatro Castro Alves e no site Sympla e custam R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia) na plateia, e R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia) no camarote.

SERVIÇO

BaianaSystem e Convidados

Quando: 04 de novembro (sexta-feira), 18h30

Onde: Concha Acústica do TCA

Ingressos: Plateia – R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia); Camarote – R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia)

