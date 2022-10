Baiano bomba na web e ajuda movimento com projeto antirracista

Foto: Arquivo Pessoal

Um incômodo por problemas de representatividade, o gosto pela escrita e o desejo de ser jornalista levaram o baiano Alexandre Santana, de 27 anos, a criar a plataforma digital Lista Preta. Presente no Instagram, Twitter e em formato podcast, o projeto dá destaque a artistas, causas e conteúdos do movimento negro invisibilizados, e, com isso, ajuda a combater o racismo. Criada em 2018, a ação tem atualmente mais de 100 mil seguidores juntando todas as redes sociais.

“O objetivo principal do Lista Preta é justamente promover um conteúdo antirracista, principalmente para pessoas pretas, para que elas se fortaleçam e criem essa rede de conexões, para que elas tenham onde se espelhar também”.

Em entrevista ao Preta Bahia desta semana, Alexandre contou que tudo começou quando não achou filmes com protagonistas negros, ao buscar opções com a temática LGBTQIAPN+. Naquele momento, ele decidiu, por conta própria, desenvolver uma lista com alguns títulos e divulgar nas redes sociais. A publicação deu um resultado que ele não esperava e, diante da boa repercussão e do desejo de ajudar outras pessoas, novas listas foram feitas no mesmo seguimento.

“Eu tive a ideia de reunir em uma lista de todos os filmes de protagonismo negro e LGBT que eu conhecia ou que eu não conhecia, mas fui pesquisar. E a partir daí o perfil viralizou no Twitter. A partir daí, eu passei a montar esses fios informativos onde eu trazia listas de referências negras de diversas áreas. Já fiz cinema, música… Mas não só isso. Tudo que tem a ver com protagonismo preto a gente reúne para a galera conhecer, criando essa rede de conexões”.

Foto: Reprodução/Instagram

O projeto cresceu e deu tão certo que ganhou popularidade inclusive entre os famosos e personalidades importantes do movimento negro, como a cantora Iza, a cientista Jaqueline Goes, a promotora Lívia Sant’Anna Vaz e a atriz Taís Araujo. Quem também acompanha tudo de perto é o ator Buno Gagliasso, que está inserido no combate ao racismo pelos filhos Titi e Bless.

“Muito legal ver esses conteúdos sendo validados, mas também evidencia o quanto é importante, porque se a gente vivesse em um mundo ideal, onde não existisse racismo, o Lista Preta seria só uma página de conteúdo POP e cultura, mas a gente percebe que é tão importante, que a gente tem tão pouco disso, que essas pessoas têm olhado e valorizado o projeto. E realmente tem uma galera que cola com a gente no Twitter, no Instagram, no Podcast, e isso dá forças para a gente continuar construindo esse espaço que é coletivo”.

E, para além de contribuir para o movimento, o baiano exalta a realização pessoal em poder escrever e compartilhar conhecimento e conteúdo. Mas, ainda que comemorando o alcance da plataforma, Alexandre fala que as vezes ainda se assusta com as proporções alcançadas.

Foto: Arquivo Pessoal

“Nesse aspecto eu me realizei, só que eu não imaginava que essa minha realização iria ter essa dimensão e é muitas vezes muito maior do que imagino, porque a gente já ajudou inclusive a denunciar e visibilizar caso de racismo”.

Em contraste a todas as relações que desenvolve com a plataforma, o jovem, que nasceu, foi criado e ainda mora no bairro de Rio Sena, no subúrbio ferroviário de Salvador, disse que se sente em uma situação de ambiguidade.

“É um lugar de ambiguidade porque eu ainda sou uma pessoa que está terminando a faculdade, que pega o buzão [ônibus]. Eu sou uma pessoa comum, que está se mobilizando, da forma que eu seu. Muita gente não acredita no ativismo digital, mas eu acho que o ativismo digital tem um poder de mobilização e de unir pessoas que é muito positivo e que precisa ser estudado mais na frente”.

Alexandre é estudante de Engenharia Civil na Universidade Federal da Bahia (Ufba), mas fala que não tem intenção de atuar na área após a conclusão do curso, mas também não pensa em desistir da faculdade. Para ele, mais que uma formação, o diploma representa uma conquista que precisa alcançar.

Foto: Arquivo Pessoal

“Esse é um sonho da minha família. Quando você cresce em uma família preta, onde nenhum dos meus pais tem um diploma de nível superior, nem meus tios e nada do tipo, óbvio que tem uma expectativa criada em torno desse diploma, ainda mais sendo de universidade federal, tem todo um peso. E até por isso eu optei por não desistir da faculdade, continuar”.

O sonho de Alexandre ainda é cursar Jornalismo. Este é um dos projetos dele para o futuro, junto com a ampliação das ações e alcance do Lista Preta. As perspectivas incluem até capacitação de artistas negros independentes, que não têm acesso a apoio de empresários e outros facilitadores. Ajuda que a plataforma já vem dando atualmente com a divulgação.

“A gente tem uma infinidade de artistas brasileiros e baianos e soteropolitanos que precisam de um espaço para falar sobre a sua arte e não encontram e a gente tenta, dentro das nossas possibilidades, divulgar essas pessoas”.

Foto: Arquivo Pessoal

