Baianos presos com cocaína na Tailândia são soltos

Foto: Reprodução/TV Subaé

Os três baianos que foram presos por tráfico internacional de drogas, após serem flagrados com cocaína na Tailândia, foram soltos na última semana e já retornaram para a Bahia. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (20) pelos advogados deles.

Os envolvidos são duas irmãs de Feira de Santana, município a cerca de 100 km de Salvador, e um homem de Amélia Rodrigues, cidade que é vizinha a Feira. Eles foram identificados como Samara Taxma Chalegre Muritiba, Daiana Chalegre Muritiba e Laécio José Paim das Virgens Filho.

Os baianos estavam presos desde junho, depois de uma abordagem no aeroporto de Bangkok, e foram liberados no último sábado (15). Em entrevista à TV Subaé, a advogada das irmãs, Kelly Cavoli, contou que o processo de apuração foi parecido com o que ocorre no Brasil.

A defesa fala que um processo foi instaurado e um órgão similar ao Ministério Público escolheu não dar seguimento à denúncia alegando falta de provas. Logo em seguida, os envolvidos tiveram os vistos regularizados e puderam retornar para casa.

Ainda segundo a advogada, as irmãs estão passando por problemas psicológicos por causa da prisão e preferem não falar com a imprensa. Já o advogado do outro baiano preso no exterior afirmou que o cliente preferiu não divulgar informações sobre o caso.

“As meninas estão em um estado de profundo trauma. Imaginem que elas forma em uma viagem a passeio e acabaram sendo envolvidas nessa situação. As meninas são pessoas trabalhadoras e jamais tiveram qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e nenhuma outra instituição criminosa”, afirmou Kelly Cavoli.

Versões diferentes

Na época das prisões, as irmãs e o outro baiano contaram versões diferentes sobre a posse da cocaína. A advogada das jovens chegou a falar que ela tinham sido enganadas.

Já a família de Laécio José Paim afirmou que não sabia que ele sairia do Brasil. Segundo o pai do jovem, que tem o mesmo nome que ele, Laécio havia contado que estava indo para uma convenção de tatuagens em São Paulo.

A família afirmou ainda que não tinha sabia de envolvimento do baiano com o tráfico de drogas ou qualquer outro crime.

