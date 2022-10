Baixe o Windows XP ISO Full Free 2022 (Professional 32/64 Bit)

O Windows XP é um dos mais antigos e primeiros desenvolvimentos do Microsoft Windows, lançado em 2001. O suporte para ele terminou no ano de 2008. Após o Windows XP, a Microsoft lançou várias versões, incluindo Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, e o Windows 11 mais recente.

O Windows XP incluiu vários recursos e uma nova aparência em comparação com todas as versões anteriores do Windows. Ficou popular entre os usuários por causa da interface que tinha. Além disso, permitiu que os usuários jogassem em seus laptops e PCs.

Após 22 anos de lançamento, dificilmente haverá alguém que ainda esteja usando o Windows XP em seus novos PCs. O Windows percorreu um longo caminho desde então, e todos os novos laptops e PCs podem ser atualizados para o Windows 11. No entanto, para alguém que usa um PC muito antigo, não haverá escolha a não ser o Windows XP.

Baixar Windows XP Service Pack 3

O Windows XP tem alguns recursos excelentes e pode reviver seu PC antigo, que não consegue acompanhar as versões mais recentes do Windows. A Microsoft encerrou o suporte ao Windows XP em 2008 e você não o encontrará em seu site. Então, como posso obtê-lo? Se você deseja baixar o Windows XP, este artigo o ajudará com isso.

Características do Windows XP

O Windows XP foi um divisor de águas completo com todos os novos recursos, segurança e uma nova interface. Dada a seguir são alguns recursos do Windows XP-

O Windows XP introduziu o suporte para configuração de vários monitores.

Você pode executar o Windows XP em um sistema com especificações baixas.

Permite jogos no PC

Suporte para acesso remoto.

Você tem a opção de gerenciamento de energia para alternar entre os modos de energia para um melhor desempenho ou uma bateria melhor.

O Windows XP tem uma interface completamente nova.

Há suporte para diferentes idiomas.

Melhor segurança em relação às versões anteriores do Windows.

Requisitos do sistema para Windows XP

O Windows XP funciona em todos os PCs antigos. No entanto, se você tiver um PC com especificações muito baixas, é importante verificar se o seu PC atende aos requisitos do sistema para executar o Windows XP ou não. Abaixo estão os requisitos do sistema para executar o Windows XP em um PC-

Processador- 233 MHz ou mais rápido.

BATER- 128 MB ou mais

Armazenar- 1,5 GB ou mais

GPU- Placa de vídeo SVGA.

Baixe a versão gratuita completa do Windows XP ISO 2022

Você não encontrará o link de download do Windows XP no site oficial da Microsoft. Se você deseja baixar o arquivo ISO do Windows XP Professional, pode fazê-lo nos links mencionados abaixo. Mencionamos o link para 32 bits e 64 bits separadamente, então você terá que baixar o arquivo específico para a arquitetura do seu sistema.

Windows XP Professional ISO (32 bits)- Link

Windows XP Professional ISO (64 bits)- Link

Instale a ISO do Windows XP

Agora que você baixou o Windows XP, você deseja instalá-lo em seu PC. Discutimos o guia passo a passo para instalar o Windows XP abaixo; você pode seguir as etapas abaixo para instalar o Windows XP em seu PC.

Criando uma unidade USB inicializável

Em primeiro lugar, você terá que criar uma unidade USB inicializável. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Vá para o site oficial do PowerISO clicando neste link . Agora, você terá duas opções – 32 bits e 64 bits. Baixe o software dependendo da arquitetura do seu sistema.

Feito isso, abra Explorador de arquivos pressionando Windows + eu combinação de teclas. Aqui, vá para o local onde o arquivo foi baixado. Clique duas vezes no arquivo para executar o assistente de instalação. Instale o PowerISO no seu PC para continuar.

Agora, abra PowerISO no seu PC clicando duas vezes no ícone da área de trabalho. Insira uma unidade USB em seu PC.

Agora, clique em Ferramentas e depois Criar unidade USB inicializável opção.

Clique em Arquivo de imagem e selecione o arquivo ISO para o Windows XP Professional que você baixou. Você pode fazer isso de cima se não tiver baixado o arquivo ISO do Windows XP.

Agora, clique no menu suspenso em Unidade USB de destino e selecione sua unidade USB. Clique em Começar para começar a criar uma unidade USB inicializável.

Depois de criar a unidade USB inicializável, você pode passar para a próxima etapa.

Instalando o Windows XP

Agora que você tem a unidade USB inicializável do Windows XP, pode continuar com a instalação. Para isso, siga os passos abaixo-

Desligue seu PC primeiro e insira a unidade USB inicializável que você criou seguindo as etapas acima. Feito isso, pressione o botão Poder botão novamente.

Você terá que entrar no menu de inicialização quando vir o logotipo do fabricante. Para fazer isso, você terá que pressionar repetidamente a tecla do menu de inicialização enquanto vê o logotipo da marca para acessar o menu de inicialização.

Observação- A tecla do menu de inicialização pode variar dependendo do fabricante do laptop ou da placa-mãe, se você tiver um PC. A tecla do menu de inicialização geralmente é- F8, F9, F10, F11ou F12. Para ser específico, você pode verificar o guia do seu laptop ou placa-mãe para saber a tecla do menu de inicialização.

Selecione a unidade USB do Windows XP no menu de inicialização e pressione Digitar continuar.

Agora, na página do contrato de licença, pressione F8 continuar.

Selecione a partição na qual deseja instalar o Windows XP e pressione Digitar. Se o espaço em disco não estiver alocado, você também poderá criar uma nova partição.

A seguir, selecione a opção Formate a partição usando o sistema de arquivos NTFS (rápido) e pressione Digitar. O Windows XP começará a instalação agora.

O processo pode demorar algum tempo. Em seguida, você será solicitado a definir o Encontro , Tempo e Layout do teclado . Clique em Próximo uma vez que você fez isso.

Agora você terá que inserir o seu Nome e Organização (Opcional) e clique em Próximo.

Agora você terá que configurar a senha, que também é opcional. Clique em Próximo continuar.

Agora você terá que configurar Configurações de rede . Aqui, selecione Configurações típicas e clique em Próximo .

O Windows XP será instalado agora. Clique em Próximo para dar uma primeira olhada no Windows XP.

Agora você verá a área de trabalho do Windows XP. Você pode começar a usar seu PC com Windows XP agora.

Conclusão

Esse é o guia completo para baixar o arquivo ISO do Windows XP e instalá-lo. Se você não encontrar o arquivo ISO do Windows XP em nenhum lugar, poderá baixá-lo aqui. Além disso, também mencionamos o processo completo para instalar o Windows XP do zero, para que você possa seguir o guia se estiver enfrentando problemas com o processo de instalação.

Perguntas frequentes

O Windows XP compatível em um PC tem 4 GB de RAM?

Sim, o Windows XP é compatível com um PC com 4 GB de RAM. Se o seu PC tiver 4 GB de RAM, você poderá executar facilmente o Windows XP nele.

Não, você não receberá atualizações em seu Windows XP. O Windows XP foi descontinuado em 2008 e a Microsoft não está mais lançando nenhuma atualização para ele.

O Windows XP está disponível em 64 bits?

Sim, o Windows XP está disponível em 64 bits e em 32 bits. Mencionamos o link para ambos no artigo acima.

LEIA TAMBÉM: