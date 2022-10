Banco Central deve aumentar a segurança do sistema

Algumas mudanças devem ocorrer ainda esse ano no PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central do Brasil. As alterações estudadas pelo BC têm como objetivo aumentar a segurança do sistema contra vazamentos de dados e fraudes.

Entre as mudanças estudadas pelo Banco Central, a autarquia pretende aumentar o nível de responsabilidade das instituições financeiras com o intuito de diminuir golpes no PIX. Para isso, serão implementadas marcações específicas para casos suspeitos como falsidade ideológica. Apesar das alterações, vale lembrar que o PIX é bastante seguro, possuindo uma média de ocorrências de 0,007% no número total de transações no país.

Métodos de segurança do PIX

O PIX é um dos métodos de pagamento mais utilizados entre os brasileiros, conquistando novos usuários todos os dias. Desta forma, apesar do sistema ser bastante seguro, o número de fraudes envolvendo o PIX também vem aumentando. Pensando nisso, o Banco Central trabalha constantemente no aprimoramento de mecanismos de segurança para o serviço.

No final de 2021, o Banco Central incluiu no sistema de segurança do PIX algumas inovações, como o bloqueio cautelar e a notificação de infração. Sendo assim, com o bloqueio cautelar as instituições financeiras que operam com o sistema de pagamentos podem realizar bloqueios preventivos de até 72 horas em situações onde há suspeita de fraudes.

Já a notificação de infração permite que as instituições autorizadas pelo BC registrem uma marcação em chaves PIX (CPF/CNPJ) quando houver suspeita de fraudes e golpes. Além disso, o Banco Central informa que o PIX possui um mecanismo especial de devolução que “padroniza as regras e os procedimentos para viabilizar a devolução de valores nos casos de fundada suspeita de fraude pela instituição detentora da conta do usuário recebedor, por iniciativa própria ou por solicitação da instituição de relacionamento do usuário pagador”.

Saiba como se proteger

Apesar do PIX ser bastante seguro, é importante que os cidadãos que realizam pagamentos e transferências pela internet redobrem alguns cuidados. Sendo assim, é indicado que as senhas nunca sejam anotadas no celular (em blocos de notas ou no e-mail), já que criminosos costumam vasculhar o aparelho em casos de furto.

Outra dica valiosa que os usuários do PIX devem seguir, é evitar enviar chaves PIX com dados pessoais como o CPF para desconhecidos. Para receber pagamentos de pessoas que não são próximas, é indicado utilizar chaves aleatórias ou gerar um QR Code pelo aplicativo da instituição de relacionamento.

Para os consumidores que costumam fazer compras pela internet utilizando o PIX como método de pagamento, é importante sempre desconfiar de ofertas ou promoções que pareçam muito vantajosas. Geralmente, essas “vantagens” são iscas promovidas por criminosos para enganar os cidadãos.

Além disso, os pagamentos via PIX devem ser feitos exclusivamente no aplicativo da instituição financeira de relacionamento, ou seja, os consumidores não devem clicar em links para realizar operações. Em muitos casos, golpistas criam links falsos para enganar usuários do sistema de pagamentos. Mais informações sobre o PIX podem ser obtidas nos canais oficiais do Banco Central do Brasil.