Banco Central divulga site para evitar golpes financeiros

Com o aumento de denúncias de vazamento de dados e golpes virtuais, o Banco Central do Brasil divulgou o Site Registrato, que permite monitorar operações vinculadas a um CPF. Desta forma, os cidadãos brasileiros poderão acompanhar solicitações de empréstimo em seu nome.

Além disso, de acordo com o Banco Central, no Site Registrato também é possível monitorar outras informações vinculadas ao seu CPF, como em quais bancos o cidadão possui conta, as chaves PIX cadastradas e informações sobre compra e venda de moedas estrangeiras.

Os cidadãos que desejam monitorar essas operações podem acessar o site realizando um login na plataforma ou por meio da conta gov.br. No entanto, é importante informar que a partir do dia 1º de fevereiro de 2023, o acesso ao Site Registrato será feito exclusivamente pela conta gov.br, nível prata ou ouro.

Os cidadãos que realizaram um autocadastro na plataforma mas acabaram esquecendo a senha podem recuperá-la diretamente no site. Para isso, basta clicar na opção “Esqueci minha senha” e seguir as instruções indicadas.

Saiba o que é possível consultar na plataforma

Como já dito anteriormente, o Site Registrato lançado pelo Banco Central promete oferecer aos cidadãos a possibilidade de acompanhar diversas operações financeiras vinculadas ao seu CPF. Sendo assim, é possível monitorar as operações a seguir:

Informações sobre empréstimos e financiamentos vinculados ao CPF do usuário;

Lista dos bancos e instituições financeiras onde o cidadão possui conta ou utiliza algum serviço;

Relação de cheques devolvidos;

Consulta de dívidas com órgãos públicos inscritas no Cadin Federal;

Indicação de todas as chaves PIX cadastradas em bancos, instituições de pagamento e outras instituições regulamentadas pelo Banco Central;

Dados sobre operações de compra e venda de moedas estrangeiras ou transferências internacionais realizadas pelo usuário.

Como evitar golpes na internet

Os avanços tecnológicos têm facilitado muito o dia a dia da população, no entanto, apesar de todas as vantagens, a quantidade de golpes virtuais também está crescendo. Pensando nisso, selecionamos algumas dicas com cuidados que devem ser tomados para evitar possíveis fraudes e prejuízos.

Antes de mais nada, é importante sempre estar atento e desconfiar de solicitações de dados pessoais por telefone. Atualmente, grande parte das operações disponibilizadas por instituições financeiras podem ser feitas por meio de seus aplicativos oficiais, no entanto, essas empresas nunca entram em contato com clientes por ligação solicitando informações pessoais.

Os cidadãos também precisam ter cuidado com os sites que utilizam, dando preferência a plataformas com selo de segurança. Além disso, antes de preencher dados pessoais ou bancários para finalizar uma compra, é de extrema importância que os consumidores confiram o domínio do site, pois muitas vezes criminosos criam páginas falsas bastante semelhantes com grandes lojas varejistas para aplicar golpes.

Manter o antivírus sempre atualizado para que programas maliciosos sejam bloqueados também é uma ótima forma de se proteger na internet. Por fim, vale informar que os indivíduos que acabaram caindo em golpes virtuais devem entrar em contato com a instituição financeira de relacionamento ou até mesmo com o Banco Central para denunciar o ocorrido.